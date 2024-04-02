В свердловском правительстве удивились бунту спасателей перед сезоном пожаров

02 апреля 2024 в 21:01 Размер текста - 17 +

Претензии бунтовщиков удивили чиновников, ведь за последний год в Авиалесоохрану вложились серьезно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Видеообращение сотрудников алапаевского отделения Авиалесоохраны, которые пожаловались на низкие зарплаты и некачественные средства индивидуальной защиты (СИЗ), удивило свердловских чиновников, они не считают претензии справедливыми. Об этом по горячим следам корреспонденту URA.RU заявили два источника, близкие к кабмину. «Часть информации не соответствует действительности. Возможно, [авторы обращения] хотят выбить себе более хорошие условия и выбрали самый „удачный“ момент — перед началом пожароопасного сезона», — поделился один. По словам второго собеседника, сомнительными кажутся и жалобы на некачественные СИЗ. «Их закупают официально — через госзакупки, выставляют конкретные требования. А не так, что пошел и купил, условно, на „Таганском ряду“», — поделился собеседник. От официальных комментариев госслужащие пока отказываются. Возможно, их даст первый замгубернатора Алексей Шмыков на своей пресс-конференции 3 апреля. При этом ранее власти заявляли, что за год потратили на усиление Уральской авиабазы почти 990 миллионов рублей. В частности, закупили новую технику. А сотрудникам на 10,5% проиндексировали зарплату. Как писало URA.RU, коллектив алапаевского подразделения Авиалесоохраны отказался тушить пожары, пока руководство не решит проблемы с зарплатами — они якобы маленькие и выплачиваются с задержками. О своих претензиях в адрес начальства они заявили днем 2 апреля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Видеообращение сотрудников алапаевского отделения Авиалесоохраны, которые пожаловались на низкие зарплаты и некачественные средства индивидуальной защиты (СИЗ), удивило свердловских чиновников, они не считают претензии справедливыми. Об этом по горячим следам корреспонденту URA.RU заявили два источника, близкие к кабмину. «Часть информации не соответствует действительности. Возможно, [авторы обращения] хотят выбить себе более хорошие условия и выбрали самый „удачный“ момент — перед началом пожароопасного сезона», — поделился один. По словам второго собеседника, сомнительными кажутся и жалобы на некачественные СИЗ. «Их закупают официально — через госзакупки, выставляют конкретные требования. А не так, что пошел и купил, условно, на „Таганском ряду“», — поделился собеседник. От официальных комментариев госслужащие пока отказываются. Возможно, их даст первый замгубернатора Алексей Шмыков на своей пресс-конференции 3 апреля. При этом ранее власти заявляли, что за год потратили на усиление Уральской авиабазы почти 990 миллионов рублей. В частности, закупили новую технику. А сотрудникам на 10,5% проиндексировали зарплату. Как писало URA.RU, коллектив алапаевского подразделения Авиалесоохраны отказался тушить пожары, пока руководство не решит проблемы с зарплатами — они якобы маленькие и выплачиваются с задержками. О своих претензиях в адрес начальства они заявили днем 2 апреля.