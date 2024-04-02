РВ: ВСУ взрывают свои мосты дронами, чтобы сдержать наступление ВС РФ

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ВСУ взрывают свои мосты дронами Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военные Украины взрывают свои мосты, чтобы сдержать наступление ВС РФ. Они атакуют сооружения наземными дронами. Об этом сообщили «Военкоры Русской Весны».

«Враг взрывает свои мосты наземными дронами, пытаясь сдержать наступление ВС РФ», — сообщили военкоры. Пост об этом размещен в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Там же отмечают, что мост в районе Ивановского ДНР уничтожили ВСУ. Заявлено, что подрыв был совершен роботом-камикадзе «Рател С».

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Военные Украины взрывают свои мосты, чтобы сдержать наступление ВС РФ. Они атакуют сооружения наземными дронами. Об этом сообщили «Военкоры Русской Весны». «Враг взрывает свои мосты наземными дронами, пытаясь сдержать наступление ВС РФ», — сообщили военкоры. Пост об этом размещен в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Там же отмечают, что мост в районе Ивановского ДНР уничтожили ВСУ. Заявлено, что подрыв был совершен роботом-камикадзе «Рател С».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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