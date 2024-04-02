Ямальские ученые установили термометрические датчики в детском саду

В скважинах под детским садом «Умка» в Салехарде ученые установили термометрические датчики (архивное фото). Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Мерзлотоведы Ямала установили термометрические датчики в скважинах под зданием детского сада «Умка» в Салехарде. Таким образом ученые развивают систему мониторинга грунтовых оснований на капитальных объектах столицы округа. Об этом сообщает telegram-канал «Ямал объединяет».

«Мерзлотоведы Ямала продолжают развивать систему мониторинга температуры мерзлых грунтовых оснований капитальных объектов Салехарда, которая помогает оценивать текущее и прогнозное состояние грунтов под сооружениями. Сегодня работы проведены под зданием детского сада „Умка“, где установлены термометрические датчики в четырех скважинах», — говорится в сообщении.

Как уточняет источник, система позволяет контролировать состояние мерзлых грунтов оснований объектов города. Любые отклонения от нормы будут замечены. «Широкая сеть и разнообразие контролируемых объектов в будущем позволит нам выработать рекомендации для актуализации норм строительства и эксплуатации инфраструктуры в Арктике», — цитируют авторы канала слова ведущего научного сотрудника сектора криосферы Научного центра изучения Арктики Александра Шеина.

Ранее сообщалось, на Ямале ученые работают над уникальным проектом «Мерзлотная карта ЯНАО». Он позволит получать информацию о состоянии мерзлоты и характеристиках грунтов. За лучшие научные изыскания ученые получат миллионные премии.