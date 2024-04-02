В Киргизии перестанут работать российские карты «Мир»

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Карты «Мир» перестанут работать в Киргизии Фото:

В Киргизии перестанут работать российские карты «Мир». Об этом сообщили в Interbank processing center (ipc).

«С целью минимизации риска вторичных санкций ЗАО „Межбанковский Процессинговый Центр“ (ЗАО „МПЦ“), как гарант бесперебойной работы национальной платежной системы „Элкарт“, информирует о прекращении обслуживания с 05 апреля 2024 года банковских карт „Мир“ в своей инфраструктуре в связи с расторжением взаимоотношений с АО „НСПК“», — сообщил ipc. Прекращение работы карт связанно с вводом США санкций против АО «Национальная Система Платежных Карт» и оператора карт Платежной системы «Мир».

Ранее сообщалось, что в Армении массово перестали работать карты «Мир». На фоне санкционных рисков, большинство банков страны заявили, о невозможности функционирования карт в терминалах и банкоматах.

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В Киргизии перестанут работать российские карты «Мир». Об этом сообщили в Interbank processing center (ipc). «С целью минимизации риска вторичных санкций ЗАО „Межбанковский Процессинговый Центр“ (ЗАО „МПЦ“), как гарант бесперебойной работы национальной платежной системы „Элкарт“, информирует о прекращении обслуживания с 05 апреля 2024 года банковских карт „Мир“ в своей инфраструктуре в связи с расторжением взаимоотношений с АО „НСПК“», — сообщил ipc. Прекращение работы карт связанно с вводом США санкций против АО «Национальная Система Платежных Карт» и оператора карт Платежной системы «Мир». Ранее сообщалось, что в Армении массово перестали работать карты «Мир». На фоне санкционных рисков, большинство банков страны заявили, о невозможности функционирования карт в терминалах и банкоматах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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