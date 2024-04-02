В Киргизии перестанут работать российские карты «Мир»

02 апреля 2024 в 19:24 Размер текста - 17 +

Карты «Мир» перестанут работать в Киргизии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Киргизии перестанут работать российские карты «Мир». Об этом сообщили в Interbank processing center (ipc). «С целью минимизации риска вторичных санкций ЗАО „Межбанковский Процессинговый Центр“ (ЗАО „МПЦ“), как гарант бесперебойной работы национальной платежной системы „Элкарт“, информирует о прекращении обслуживания с 05 апреля 2024 года банковских карт „Мир“ в своей инфраструктуре в связи с расторжением взаимоотношений с АО „НСПК“», — сообщил ipc . Прекращение работы карт связанно с вводом США санкций против АО «Национальная Система Платежных Карт» и оператора карт Платежной системы «Мир». Ранее сообщалось, что в Армении массово перестали работать карты «Мир». На фоне санкционных рисков, большинство банков страны заявили, о невозможности функционирования карт в терминалах и банкоматах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Киргизии перестанут работать российские карты «Мир». Об этом сообщили в Interbank processing center (ipc). «С целью минимизации риска вторичных санкций ЗАО „Межбанковский Процессинговый Центр“ (ЗАО „МПЦ“), как гарант бесперебойной работы национальной платежной системы „Элкарт“, информирует о прекращении обслуживания с 05 апреля 2024 года банковских карт „Мир“ в своей инфраструктуре в связи с расторжением взаимоотношений с АО „НСПК“», — сообщил ipc. Прекращение работы карт связанно с вводом США санкций против АО «Национальная Система Платежных Карт» и оператора карт Платежной системы «Мир». Ранее сообщалось, что в Армении массово перестали работать карты «Мир». На фоне санкционных рисков, большинство банков страны заявили, о невозможности функционирования карт в терминалах и банкоматах.