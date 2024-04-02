Крупнейший банк Казахстана приостановил обслуживание карт «Мир»

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Карта «Мир» перестала работать в Казахстане Фото:
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Крупнейший банк в Казахстане Halyk Bank приостановил обслуживание российских карт «Мир». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на кол-центр.

«Крупнейший в Казахстане Halyk Bank приостановил обслуживание карт «Мир», — передает ТАСС со ссылкой на сотрудника кол-центра. По его информации, банк не работает с российскими картами с 27 февраля.

Также с 5 апреля карты «Мир» перестанут работать в Киргизии. До этого аналогичная ситуация произошла в Армении. Объясняют это санкциям США.

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Крупнейший банк в Казахстане Halyk Bank приостановил обслуживание российских карт «Мир». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на кол-центр. «Крупнейший в Казахстане Halyk Bank приостановил обслуживание карт «Мир», — передает ТАСС со ссылкой на сотрудника кол-центра. По его информации, банк не работает с российскими картами с 27 февраля. Также с 5 апреля карты «Мир» перестанут работать в Киргизии. До этого аналогичная ситуация произошла в Армении. Объясняют это санкциям США.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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