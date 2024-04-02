Крупнейший банк Казахстана приостановил обслуживание карт «Мир»

02 апреля 2024 в 19:50 Размер текста - 17 +

Карта «Мир» перестала работать в Казахстане Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Крупнейший банк в Казахстане Halyk Bank приостановил обслуживание российских карт «Мир». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на кол-центр. «Крупнейший в Казахстане Halyk Bank приостановил обслуживание карт «Мир», — передает ТАСС со ссылкой на сотрудника кол-центра. По его информации, банк не работает с российскими картами с 27 февраля. Также с 5 апреля карты «Мир» перестанут работать в Киргизии. До этого аналогичная ситуация произошла в Армении. Объясняют это санкциям США. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Крупнейший банк в Казахстане Halyk Bank приостановил обслуживание российских карт «Мир». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на кол-центр. «Крупнейший в Казахстане Halyk Bank приостановил обслуживание карт «Мир», — передает ТАСС со ссылкой на сотрудника кол-центра. По его информации, банк не работает с российскими картами с 27 февраля. Также с 5 апреля карты «Мир» перестанут работать в Киргизии. До этого аналогичная ситуация произошла в Армении. Объясняют это санкциям США.