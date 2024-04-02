Крупнейший банк Казахстана приостановил обслуживание карт «Мир»

Карта «Мир» перестала работать в Казахстане
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Крупнейший банк в Казахстане Halyk Bank приостановил обслуживание российских карт «Мир». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на кол-центр.
«Крупнейший в Казахстане Halyk Bank приостановил обслуживание карт «Мир», — передает ТАСС со ссылкой на сотрудника кол-центра. По его информации, банк не работает с российскими картами с 27 февраля.
Также с 5 апреля карты «Мир» перестанут работать в Киргизии. До этого аналогичная ситуация произошла в Армении. Объясняют это санкциям США.
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