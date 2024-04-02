Зеленский похвалил ГУР за удар по Татарстану

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир,  stock
Владимир Зеленский похвалил военных за атаки на российские территории Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский похвалил Главное управление разведки и ВСУ за атаку беспилотников на Татарстан, за которые ранее ГУР взяла ответственность.

В день атаки на Татарстан президент Украины выпустил обращение к военным. Он поблагодарил военных разведку за удары по территории России. «Я благодарен каждому нашему солдату, всем украинским мужчинам и женщинам, которые это обеспечивают», — написал Зеленский у себя в telegram-канале.

Беспилотники атаковали города Алабугу и Нижнекаменск в Республике Татарстан. В результате ударов пострадали 13 человек, которые являются студентами «Алабуга Политех», пишет деловое издание «Взгляд». Кроме того, некоторые из них — несовершеннолетние. Позже источник в ГУР сообщил украинским СМИ, что разведка причастна к этой атаке.

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Президент Украины Владимир Зеленский похвалил Главное управление разведки и ВСУ за атаку беспилотников на Татарстан, за которые ранее ГУР взяла ответственность. В день атаки на Татарстан президент Украины выпустил обращение к военным. Он поблагодарил военных разведку за удары по территории России. «Я благодарен каждому нашему солдату, всем украинским мужчинам и женщинам, которые это обеспечивают», — написал Зеленский у себя в telegram-канале. Беспилотники атаковали города Алабугу и Нижнекаменск в Республике Татарстан. В результате ударов пострадали 13 человек, которые являются студентами «Алабуга Политех», пишет деловое издание «Взгляд». Кроме того, некоторые из них — несовершеннолетние. Позже источник в ГУР сообщил украинским СМИ, что разведка причастна к этой атаке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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