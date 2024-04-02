Зеленский похвалил ГУР за удар по Татарстану

02 апреля 2024 в 22:06 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский похвалил военных за атаки на российские территории Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский похвалил Главное управление разведки и ВСУ за атаку беспилотников на Татарстан, за которые ранее ГУР взяла ответственность. В день атаки на Татарстан президент Украины выпустил обращение к военным. Он поблагодарил военных разведку за удары по территории России. «Я благодарен каждому нашему солдату, всем украинским мужчинам и женщинам, которые это обеспечивают», — написал Зеленский у себя в telegram-канале. Беспилотники атаковали города Алабугу и Нижнекаменск в Республике Татарстан. В результате ударов пострадали 13 человек, которые являются студентами «Алабуга Политех», пишет деловое издание «Взгляд». Кроме того, некоторые из них — несовершеннолетние. Позже источник в ГУР сообщил украинским СМИ, что разведка причастна к этой атаке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский похвалил Главное управление разведки и ВСУ за атаку беспилотников на Татарстан, за которые ранее ГУР взяла ответственность. В день атаки на Татарстан президент Украины выпустил обращение к военным. Он поблагодарил военных разведку за удары по территории России. «Я благодарен каждому нашему солдату, всем украинским мужчинам и женщинам, которые это обеспечивают», — написал Зеленский у себя в telegram-канале. Беспилотники атаковали города Алабугу и Нижнекаменск в Республике Татарстан. В результате ударов пострадали 13 человек, которые являются студентами «Алабуга Политех», пишет деловое издание «Взгляд». Кроме того, некоторые из них — несовершеннолетние. Позже источник в ГУР сообщил украинским СМИ, что разведка причастна к этой атаке.