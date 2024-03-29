Второй челябинский клуб вышел в полуфинал Кубка Гагарина

ХК «Металлург» из Магнитогорска (Челябинская область) обыграл московский «Спартак» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина. Это уже вторая команда из Челябинской области, которая вышла в полуфинал турнира. Ранее в полуфинал Кубка Гагарина вышел челябинский ХК «Трактор» Об этом сообщает пресс-служба ХК «Металлург».
«Мы в полуфинале!» — сообщается в telegram-канале магнитогорского «Металлурга». Последний раз «Металлург» и «Трактор» выходили в полуфинал Кубка Гагарина в сезоне 2021—2022 года.
Губернатор Челябинской области поздравил ХК «Металлург» с выходом в полуфинал турнира. «Команда проявила свои лучшие качества и заслуженно продолжает борьбу за главный трофей лиги», — сообщили URA.RU слова Текслера в пресс-службе главы региона.
В полуфинал Кубка Гагарина вышли «Металлург», «Трактор», екатеринбургский ХК «Автомобилист», а также ярославский «Локомотив». В полуфинале турнира «Металлург» сыграет с «Автомобилистом». Серия начнется 3 апреля матчем в Магнитогорске.
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