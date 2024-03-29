29 марта 2024

Второй челябинский клуб вышел в полуфинал Кубка Гагарина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
"Металлург" – ЦСКА. Плей-офф (пятая игра). Магнитогорск, ворота, кошечкин василий, плей-офф, хк металлург, хоккей
«Металлург» вышел в полуфинал Кубка Гагарина Фото:

ХК «Металлург» из Магнитогорска (Челябинская область) обыграл московский «Спартак» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина. Это уже вторая команда из Челябинской области, которая вышла в полуфинал турнира. Ранее в полуфинал Кубка Гагарина вышел челябинский ХК «Трактор» Об этом сообщает пресс-служба ХК «Металлург».

«Мы в полуфинале!» — сообщается в telegram-канале магнитогорского «Металлурга». Последний раз «Металлург» и «Трактор» выходили в полуфинал Кубка Гагарина в сезоне 2021—2022 года.

Губернатор Челябинской области поздравил ХК «Металлург» с выходом в полуфинал турнира. «Команда проявила свои лучшие качества и заслуженно продолжает борьбу за главный трофей лиги», — сообщили URA.RU слова Текслера в пресс-службе главы региона.

В полуфинал Кубка Гагарина вышли «Металлург», «Трактор», екатеринбургский ХК «Автомобилист», а также ярославский «Локомотив». В полуфинале турнира «Металлург» сыграет с «Автомобилистом». Серия начнется 3 апреля матчем в Магнитогорске.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ХК «Металлург» из Магнитогорска (Челябинская область) обыграл московский «Спартак» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина. Это уже вторая команда из Челябинской области, которая вышла в полуфинал турнира. Ранее в полуфинал Кубка Гагарина вышел челябинский ХК «Трактор» Об этом сообщает пресс-служба ХК «Металлург». «Мы в полуфинале!» — сообщается в telegram-канале магнитогорского «Металлурга». Последний раз «Металлург» и «Трактор» выходили в полуфинал Кубка Гагарина в сезоне 2021—2022 года. Губернатор Челябинской области поздравил ХК «Металлург» с выходом в полуфинал турнира. «Команда проявила свои лучшие качества и заслуженно продолжает борьбу за главный трофей лиги», — сообщили URA.RU слова Текслера в пресс-службе главы региона. В полуфинал Кубка Гагарина вышли «Металлург», «Трактор», екатеринбургский ХК «Автомобилист», а также ярославский «Локомотив». В полуфинале турнира «Металлург» сыграет с «Автомобилистом». Серия начнется 3 апреля матчем в Магнитогорске.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...