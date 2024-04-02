Путин: участники СВО с ампутированными ногами получат автомобили

02 апреля 2024 в 22:54 Размер текста - 17 +

Владимир Путин встретился с председателем фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Участники спецоперации, которым ампутировали ноги, получат машины. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева предложила обеспечить военных с ампутацией ног автомобилями с ручным управлением. На что Путин ответил: «Будем считать, что этот вопрос решен». Результаты встречи президента с Цивилевой опубликованы на сайте Кремля . Ранее сообщалось, что фонд «Защитники Отечества» решил вопросы почти 800 тысяч ветеранов СВО, обратившихся в организацию. Всего поступило 910 000 обращений от участников спецопераций. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Участники спецоперации, которым ампутировали ноги, получат машины. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева предложила обеспечить военных с ампутацией ног автомобилями с ручным управлением. На что Путин ответил: «Будем считать, что этот вопрос решен». Результаты встречи президента с Цивилевой опубликованы на сайте Кремля. Ранее сообщалось, что фонд «Защитники Отечества» решил вопросы почти 800 тысяч ветеранов СВО, обратившихся в организацию. Всего поступило 910 000 обращений от участников спецопераций.