Путин: участники СВО с ампутированными ногами получат автомобили

Владимир Путин встретился с председателем фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Участники спецоперации, которым ампутировали ноги, получат машины. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева предложила обеспечить военных с ампутацией ног автомобилями с ручным управлением. На что Путин ответил: «Будем считать, что этот вопрос решен». Результаты встречи президента с Цивилевой опубликованы на сайте
Ранее сообщалось, что фонд «Защитники Отечества» решил вопросы почти 800 тысяч ветеранов СВО, обратившихся в организацию. Всего поступило 910 000 обращений от участников спецопераций.
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