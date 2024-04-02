02 апреля 2024

Путин: участники СВО с ампутированными ногами получат автомобили

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Владимир Путин на форуме АСИ. Москва, путин владимир, топ
Владимир Путин встретился с председателем фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Участники спецоперации, которым ампутировали ноги, получат машины. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева предложила обеспечить военных с ампутацией ног автомобилями с ручным управлением. На что Путин ответил: «Будем считать, что этот вопрос решен». Результаты встречи президента с Цивилевой опубликованы на сайте Кремля.

Ранее сообщалось, что фонд «Защитники Отечества» решил вопросы почти 800 тысяч ветеранов СВО, обратившихся в организацию. Всего поступило 910 000 обращений от участников спецопераций.

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Участники спецоперации, которым ампутировали ноги, получат машины. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева предложила обеспечить военных с ампутацией ног автомобилями с ручным управлением. На что Путин ответил: «Будем считать, что этот вопрос решен». Результаты встречи президента с Цивилевой опубликованы на сайте Кремля. Ранее сообщалось, что фонд «Защитники Отечества» решил вопросы почти 800 тысяч ветеранов СВО, обратившихся в организацию. Всего поступило 910 000 обращений от участников спецопераций.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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