Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал ликвидировать украинских лидеров при любом удобном случае. Об этом он заявил в своем telegram-канале.
«Бандеровцев уничтожать, как это доблестно делал МГБ СССР после войны. А лидеров — ликвидировать при удобном случае, как Коновальца и Бандеру. В Киеве или в другом подходящем месте», — заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в собственном telegram-канале.
Также Дмитрий Медведев подчеркнул, что Украина террористическое государство. По словам зампреда Совбеза РФ, на Украине свободно убивают своих граждан на фронте и в тюрьме. Ранее, после трагедии в «Крокусе», Дмитрий Медведев высказался касаемо террористов и их спонсоров.
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал ликвидировать украинских лидеров при любом удобном случае. Об этом он заявил в своем telegram-канале. «Бандеровцев уничтожать, как это доблестно делал МГБ СССР после войны. А лидеров — ликвидировать при удобном случае, как Коновальца и Бандеру. В Киеве или в другом подходящем месте», — заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в собственном telegram-канале. Также Дмитрий Медведев подчеркнул, что Украина террористическое государство. По словам зампреда Совбеза РФ, на Украине свободно убивают своих граждан на фронте и в тюрьме. Ранее, после трагедии в «Крокусе», Дмитрий Медведев высказался касаемо террористов и их спонсоров.