Медведев призвал ликвидировать украинских лидеров

02 апреля 2024 в 23:14 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев призвал ликвидировать украинских лидеров при удобном случае Фото: Владимир Андреев © URA.RU Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал ликвидировать украинских лидеров при любом удобном случае. Об этом он заявил в своем telegram-канале. «Бандеровцев уничтожать, как это доблестно делал МГБ СССР после войны. А лидеров — ликвидировать при удобном случае, как Коновальца и Бандеру. В Киеве или в другом подходящем месте», — заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в собственном telegram-канале. Также Дмитрий Медведев подчеркнул, что Украина террористическое государство. По словам зампреда Совбеза РФ, на Украине свободно убивают своих граждан на фронте и в тюрьме. Ранее, после трагедии в «Крокусе», Дмитрий Медведев высказался касаемо террористов и их спонсоров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал ликвидировать украинских лидеров при любом удобном случае. Об этом он заявил в своем telegram-канале. «Бандеровцев уничтожать, как это доблестно делал МГБ СССР после войны. А лидеров — ликвидировать при удобном случае, как Коновальца и Бандеру. В Киеве или в другом подходящем месте», — заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в собственном telegram-канале. Также Дмитрий Медведев подчеркнул, что Украина террористическое государство. По словам зампреда Совбеза РФ, на Украине свободно убивают своих граждан на фронте и в тюрьме. Ранее, после трагедии в «Крокусе», Дмитрий Медведев высказался касаемо террористов и их спонсоров.