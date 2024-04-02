02 апреля 2024

Медведев призвал ликвидировать украинских лидеров

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XXI съезд партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий, топ
Дмитрий Медведев призвал ликвидировать украинских лидеров при удобном случае Фото:

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал ликвидировать украинских лидеров при любом удобном случае. Об этом он заявил в своем telegram-канале.

«Бандеровцев уничтожать, как это доблестно делал МГБ СССР после войны. А лидеров — ликвидировать при удобном случае, как Коновальца и Бандеру. В Киеве или в другом подходящем месте», — заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в собственном telegram-канале.

Также Дмитрий Медведев подчеркнул, что Украина террористическое государство. По словам зампреда Совбеза РФ, на Украине свободно убивают своих граждан на фронте и в тюрьме. Ранее, после трагедии в «Крокусе», Дмитрий Медведев высказался касаемо террористов и их спонсоров.

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал ликвидировать украинских лидеров при любом удобном случае. Об этом он заявил в своем telegram-канале. «Бандеровцев уничтожать, как это доблестно делал МГБ СССР после войны. А лидеров — ликвидировать при удобном случае, как Коновальца и Бандеру. В Киеве или в другом подходящем месте», — заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в собственном telegram-канале. Также Дмитрий Медведев подчеркнул, что Украина террористическое государство. По словам зампреда Совбеза РФ, на Украине свободно убивают своих граждан на фронте и в тюрьме. Ранее, после трагедии в «Крокусе», Дмитрий Медведев высказался касаемо террористов и их спонсоров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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