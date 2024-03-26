В РФ хотят вернуть смертную казнь после теракта в «Крокусе»

КС РФ не комментирует заявления политиков по отмене моратория на смертную казнь

26 марта 2024 в 17:13 Размер текста - 17 +

Конституционный суд РФ пока не комментирует необходимость введения в России смертной казни Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Конституционный суд РФ пока воздерживается от комментария по поводу необходимости возвращения в России смертной казни. Но этот вопрос может стать предметом рассмотрения КС РФ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на суд. URA.RU приводит заявления по данному вопросу российских политиков. Тема отмены моратория на смертную казнь стала актуальной после теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта, где погибли 139 человек. Леонид Слуцкий выступил за снятие моратория Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий выступил за введение смертной казни в России. Об этом он заявил во время пленарного заседания Госдумы. Слуцкий считает, что сегодня не может быть иной меры наказания для террористов. Глава ЛДПР также подчеркнул, что с каждым резонансным событием в России украинский след становится виден сильнее. Он также напомнил, что террористы, устроивших теракт в «Крокус Сити Холле», бежали в сторону Украины. Вячеслав Володин: референдум по смертной казни не нужен Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что референдум о возврате смертной казни не нужен: достаточно решения Конституционного суда. Его слова приводит РИА Новости. Андрей Клишас: нельзя преодолеть решение КС по смертной казни По мнению главы комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрея Клишаса, решение о введении смертной казни не смогут принять в Госдуме и Совете Федерации. «Ни [Государственная] Дума, ни Совет Федерации не могут преодолеть решения Конституционного суда России по вопросу о смертной казни», — написал Клишас в своем telegram-канале. Михаил Шеремет направит запрос в КС РФ по поводу снятия моратория В свою очередь, депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что направит запрос в Конституционный суд РФ на предмет законных оснований для снятия моратория на смертную казнь. Ева Меркачева: нам нужно понять природу терроризма Член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева считает, что в России не следует отменять мораторий на смертную казнь. С преступниками должны работать медики и ученые, чтобы собирать данные по профилактике терроризма. «Те террористы, которые сейчас находятся в колонии для пожизненно осужденных, являются субъектами для серьезных научных исследований. К ним приезжают ученые, доктора наук. Эксперты опрашивают преступников, чтобы понять суть, природу терроризма, чтобы найти методы воздействия на них, которые позволят переключить их убеждения и вообще разобраться, где этот механизм», — сказала Ева Меркачева в разговоре с РИА Новости. Дмитрий Медведев: террористов и спонсоров надо ликвидировать Террористов и спонсоров, устроивших нападение в «Крокус Сити Холле», необходимо ликвидировать. Об этом заявил в своем telegram-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, пообещав, что наказание обязательно будет. Маргарита Симоньян: террористов нужно держать под землей пожизненно Террористы, устроившие нападение в «Крокус Сити Холле», должны быть в пожизненном заключении под землей. Таким мнением поделилась главный редактор «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. Павел Крашенинников: подобные решения нужно принимать на холодную голову В России действует мораторий на смертную казнь, но в комитете Госдумы по госстроительству готовы обсуждать законопроекты с различными предложениями по этой норме, заявил глава комитета Павел Крашенинников, отметив при этом, что подобные решения нужно принимать на холодную голову. «У нас действует мораторий на смертную казнь, но мы готовы обсуждать законопроекты», — сообщил Крашенинников на пленарном заседании ГД. Заседание транслировалось на сайте Госдумы. Депутаты Госдумы намерены обсудить вопрос снятия моратория на смертную казнь. Первым шагом станет дискуссия на базе Общественной палаты РФ (ОП РФ) с экспертами и законодателями, сообщил депутат от «Единой России» Александр Спиридонов. Мораторий на смертную казнь был введен в России после вступления РФ в феврале 1996 года в Совет Европы. Россия обязалась прекратить исполнение смертных приговоров и принять соответствующий закон. На время действия запрета высшей мерой наказания стало пожизненное заключение. Статья 20 Конституции РФ гласит, что каждый имеет право на жизнь. Смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры наказания. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Конституционный суд РФ пока воздерживается от комментария по поводу необходимости возвращения в России смертной казни. Но этот вопрос может стать предметом рассмотрения КС РФ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на суд. URA.RU приводит заявления по данному вопросу российских политиков. Тема отмены моратория на смертную казнь стала актуальной после теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта, где погибли 139 человек. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий выступил за введение смертной казни в России. Об этом он заявил во время пленарного заседания Госдумы. Слуцкий считает, что сегодня не может быть иной меры наказания для террористов. Глава ЛДПР также подчеркнул, что с каждым резонансным событием в России украинский след становится виден сильнее. Он также напомнил, что террористы, устроивших теракт в «Крокус Сити Холле», бежали в сторону Украины. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что референдум о возврате смертной казни не нужен: достаточно решения Конституционного суда. Его слова приводит РИА Новости. По мнению главы комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрея Клишаса, решение о введении смертной казни не смогут принять в Госдуме и Совете Федерации. «Ни [Государственная] Дума, ни Совет Федерации не могут преодолеть решения Конституционного суда России по вопросу о смертной казни», — написал Клишас в своем telegram-канале. В свою очередь, депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что направит запрос в Конституционный суд РФ на предмет законных оснований для снятия моратория на смертную казнь. Член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева считает, что в России не следует отменять мораторий на смертную казнь. С преступниками должны работать медики и ученые, чтобы собирать данные по профилактике терроризма. «Те террористы, которые сейчас находятся в колонии для пожизненно осужденных, являются субъектами для серьезных научных исследований. К ним приезжают ученые, доктора наук. Эксперты опрашивают преступников, чтобы понять суть, природу терроризма, чтобы найти методы воздействия на них, которые позволят переключить их убеждения и вообще разобраться, где этот механизм», — сказала Ева Меркачева в разговоре с РИА Новости. Террористов и спонсоров, устроивших нападение в «Крокус Сити Холле», необходимо ликвидировать. Об этом заявил в своем telegram-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, пообещав, что наказание обязательно будет. Террористы, устроившие нападение в «Крокус Сити Холле», должны быть в пожизненном заключении под землей. Таким мнением поделилась главный редактор «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. В России действует мораторий на смертную казнь, но в комитете Госдумы по госстроительству готовы обсуждать законопроекты с различными предложениями по этой норме, заявил глава комитета Павел Крашенинников, отметив при этом, что подобные решения нужно принимать на холодную голову. «У нас действует мораторий на смертную казнь, но мы готовы обсуждать законопроекты», — сообщил Крашенинников на пленарном заседании ГД. Заседание транслировалось на сайте Госдумы. Депутаты Госдумы намерены обсудить вопрос снятия моратория на смертную казнь. Первым шагом станет дискуссия на базе Общественной палаты РФ (ОП РФ) с экспертами и законодателями, сообщил депутат от «Единой России» Александр Спиридонов. Мораторий на смертную казнь был введен в России после вступления РФ в феврале 1996 года в Совет Европы. Россия обязалась прекратить исполнение смертных приговоров и принять соответствующий закон. На время действия запрета высшей мерой наказания стало пожизненное заключение. Статья 20 Конституции РФ гласит, что каждый имеет право на жизнь. Смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры наказания.