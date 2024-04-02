Пермский производитель промышленных роботов резко увеличил прибыль

Пермское ООО «Роботех» в 2023 году получило более 67 млн рублей прибыли

03 апреля 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

Промышленные роботы помогают автоматизировать производственный процесс Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пермское ООО «Роботех», которое занимается производством промышленных роботов, опубликовало отчет о финансовых результатах за 2023 год. Годовая прибыль предприятия составила более 67 млн рублей, увеличившись, по сравнению с 2022 годом, в 12 раз. «Общество с ограниченной ответственностью „Роботех“, Пермь. Отчет о финансовых результатах предприятия за 2023 год. Выручка — 265,9 млн рублей, чистая прибыль — 67,4 млн рублей», — сообщается в СБИС. В 2022 году предприятие фиксировало выручку в 52,7 млн рублей и чистую прибыль в 5,4 млн рублей. Пермское ООО «Роботех» было создано в 2019 году и занимается разработкой и производством промышленных роботов. Они могут выполнять различные работы. Это сварка, ковка, сборка, нанесение этикеток и сортировка деталей. Также предприятие производит 3D-принтеры. В конце 2023 года 100% долей компании были выкуплены вице-президентом ГК «Новомет» Евгением Пошвиным. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пермское ООО «Роботех», которое занимается производством промышленных роботов, опубликовало отчет о финансовых результатах за 2023 год. Годовая прибыль предприятия составила более 67 млн рублей, увеличившись, по сравнению с 2022 годом, в 12 раз. «Общество с ограниченной ответственностью „Роботех“, Пермь. Отчет о финансовых результатах предприятия за 2023 год. Выручка — 265,9 млн рублей, чистая прибыль — 67,4 млн рублей», — сообщается в СБИС. В 2022 году предприятие фиксировало выручку в 52,7 млн рублей и чистую прибыль в 5,4 млн рублей. Пермское ООО «Роботех» было создано в 2019 году и занимается разработкой и производством промышленных роботов. Они могут выполнять различные работы. Это сварка, ковка, сборка, нанесение этикеток и сортировка деталей. Также предприятие производит 3D-принтеры. В конце 2023 года 100% долей компании были выкуплены вице-президентом ГК «Новомет» Евгением Пошвиным.