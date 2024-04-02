02 апреля 2024

Курганские рестораторы увеличили чистую прибыль

© Служба новостей «URA.RU»
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Конкурс барменов. Курган, ресторан, сервировка стола, конкурс барменов, фужеры
Курганские рестораторы сдали отчеты по чистой прибыли за 2023 год Фото:
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Курганские рестораторы значительно увеличили прибыль за год. У некоторых предпринимателей показатели выросли на несколько сотен процентов. Корреспондент URA.RU собрала общую информацию о том, какие рестораны по итогам 2023 года увеличили заработок.

«Ресторан Santa Fe увеличил прибыль за 2023 год на 102%. В настоящее время чистый показатель компании составляет 430 тысяч рублей. В 2022 году ресторан показал результат в 328 тысяч рублей», — указано на сайте СБИС. Такой показатель у компании сложился согласно формуле доходы минус расходы.

Сообщается, что чистая прибыль выросла у сети доставки суши «Япоки». Показатель вырос на 858%. Чистая прибыли у компании составила почти 11 миллионов рублей. Это при условии, что доходы курганских ресторанов за год составили 207 миллионов, а расходы — 196 миллионов рублей. Также есть рестораны, чья прибыль осталась на прежнем уровне. У рестоклуба «Гости» выросли показатели доходов и расходов примерно на 40% каждый. Однако компания второй год подряд зарабатывает чистую прибыль в чуть больше четырех миллионов рублей.

Были также и те рестораны, прибыль в которых за прошедший год, наоборот, снизилась. Так у кафе Terazza показатель за 2023 год составил 5,6 миллиона рублей, что на 32% меньше, чем в 2022 году. Эксперты платформы называют такие результаты деятельности средними. При этом, у компании значительно выросли расходы и доходы (136 миллионов и 141 миллион рублей соответственно).

Ранее URA.RU писало, что курганская компания «Нидем», владеющая рестораном «Meat&Wine» и отелем «MOST», потеряла около 13 миллионов чистой прибыли. Бизнесу также прогнозируют потерю еще 26 миллионов прибыли. Организацией владеет супруга генерального директора завода «Курганстальмост» Дмитрия Парышева Ирина.

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Курганские рестораторы значительно увеличили прибыль за год. У некоторых предпринимателей показатели выросли на несколько сотен процентов. Корреспондент URA.RU собрала общую информацию о том, какие рестораны по итогам 2023 года увеличили заработок. «Ресторан Santa Fe увеличил прибыль за 2023 год на 102%. В настоящее время чистый показатель компании составляет 430 тысяч рублей. В 2022 году ресторан показал результат в 328 тысяч рублей», — указано на сайте СБИС. Такой показатель у компании сложился согласно формуле доходы минус расходы. Сообщается, что чистая прибыль выросла у сети доставки суши «Япоки». Показатель вырос на 858%. Чистая прибыли у компании составила почти 11 миллионов рублей. Это при условии, что доходы курганских ресторанов за год составили 207 миллионов, а расходы — 196 миллионов рублей. Также есть рестораны, чья прибыль осталась на прежнем уровне. У рестоклуба «Гости» выросли показатели доходов и расходов примерно на 40% каждый. Однако компания второй год подряд зарабатывает чистую прибыль в чуть больше четырех миллионов рублей. Были также и те рестораны, прибыль в которых за прошедший год, наоборот, снизилась. Так у кафе Terazza показатель за 2023 год составил 5,6 миллиона рублей, что на 32% меньше, чем в 2022 году. Эксперты платформы называют такие результаты деятельности средними. При этом, у компании значительно выросли расходы и доходы (136 миллионов и 141 миллион рублей соответственно). Ранее URA.RU писало, что курганская компания «Нидем», владеющая рестораном «Meat&Wine» и отелем «MOST», потеряла около 13 миллионов чистой прибыли. Бизнесу также прогнозируют потерю еще 26 миллионов прибыли. Организацией владеет супруга генерального директора завода «Курганстальмост» Дмитрия Парышева Ирина.
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© Служба новостей «URA.RU»
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