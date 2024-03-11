Бизнес жены курганского промышленника теряет миллионы рублей. Скрин

12 марта 2024 в 14:30 Размер текста - 17 +

Курганский ресторатор потеряла миллионы прибыли Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Курганские свободные кассы Курганская компания «Нидем», владеющая рестораном «Meat&Wine» и отелем «MOST», потеряла около 13 миллионов чистой прибыли. Бизнесу также прогнозируют потерю еще 26 миллионов прибыли. Организацией владеет супруга генерального директора завода «Курганстальмост» Дмитрия Парышева Ирина. О финансовом положении компании сообщается на сайте СБИС. «По данным на 2022 год, чистая прибыль компании „Нидем“ составила 13,7 миллионов рублей. По сравнению с прошлым годом, показатель снизился на 300% или на 20,5 миллионов рублей. Прогнозируемая прибыль на 2023 год составила 26 миллионов рублей», — указано на СБИС. При этом у компании выросли расходы (на 39 миллионов) и доходы (на 18 миллионов). Такие результаты деятельности на сайте отмечены как низкие. По данным СБИС, эффективность бизнеса Парышевой также указана как низкая. Причиной такому результату стали неопределенная доходность (так как у компании нет собственного капитала), нерентабельные затраты и убытки. Финансовое положение у «Нидем» указано как плохое. Это связано с низкой платежеспособностью, так как оборотные активы (материалы, продукция, товары и другое) оказались на 88% меньше, чем сумма обязательств компании. На положении также сказалась зависимость бизнеса от кредиторов. Рыночная стоимость организации также падает. По предварительным данным, цена бизнеса уменьшилась почти на 20 тысяч рублей. При этом компания жены Парышева показывает рост интенсивности. Отмечается, что управление оборотными активами стало экономнее. По информации со СБИСа, оборачиваемость запасов увеличилась почти на 17%, а долги покупателей стали собираться почти на 242% быстрее. У компании «Нидем» также увеличились внеоборотные активы (здания, транспорт и другое) почти на 93%. «Рост интенсивности также оказался положительным из-за того, что имущество выросло на 55%, что увеличило потенциал предприятия», — указано на сайте СБИСа. Ранее URA.RU писало, что у компании, владеющей торгово-развлекательным центром «Пушкинский», выросла выручка на десятки миллионов. Компания «Крым» увеличила показатель до 554,5 миллионов рублей. За 2023 год доходы выросли на 39,5 миллионов. Ресторан «Meat&Wine» и отель «MOST» теряют чистую прибыль Фото: скрин с сайта СБИС Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганская компания «Нидем», владеющая рестораном «Meat&Wine» и отелем «MOST», потеряла около 13 миллионов чистой прибыли. Бизнесу также прогнозируют потерю еще 26 миллионов прибыли. Организацией владеет супруга генерального директора завода «Курганстальмост» Дмитрия Парышева Ирина. О финансовом положении компании сообщается на сайте СБИС. «По данным на 2022 год, чистая прибыль компании „Нидем“ составила 13,7 миллионов рублей. По сравнению с прошлым годом, показатель снизился на 300% или на 20,5 миллионов рублей. Прогнозируемая прибыль на 2023 год составила 26 миллионов рублей», — указано на СБИС. При этом у компании выросли расходы (на 39 миллионов) и доходы (на 18 миллионов). Такие результаты деятельности на сайте отмечены как низкие. По данным СБИС, эффективность бизнеса Парышевой также указана как низкая. Причиной такому результату стали неопределенная доходность (так как у компании нет собственного капитала), нерентабельные затраты и убытки. Финансовое положение у «Нидем» указано как плохое. Это связано с низкой платежеспособностью, так как оборотные активы (материалы, продукция, товары и другое) оказались на 88% меньше, чем сумма обязательств компании. На положении также сказалась зависимость бизнеса от кредиторов. Рыночная стоимость организации также падает. По предварительным данным, цена бизнеса уменьшилась почти на 20 тысяч рублей. При этом компания жены Парышева показывает рост интенсивности. Отмечается, что управление оборотными активами стало экономнее. По информации со СБИСа, оборачиваемость запасов увеличилась почти на 17%, а долги покупателей стали собираться почти на 242% быстрее. У компании «Нидем» также увеличились внеоборотные активы (здания, транспорт и другое) почти на 93%. «Рост интенсивности также оказался положительным из-за того, что имущество выросло на 55%, что увеличило потенциал предприятия», — указано на сайте СБИСа. Ранее URA.RU писало, что у компании, владеющей торгово-развлекательным центром «Пушкинский», выросла выручка на десятки миллионов. Компания «Крым» увеличила показатель до 554,5 миллионов рублей. За 2023 год доходы выросли на 39,5 миллионов.