Трансляция ежегодного отчета Мишустина в Госдуме: где смотреть

Трансляция отчета Мишустина в Госдуме пройдет по ТВ, в Telegram и YouTube
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Заседание Правительства Российской Федерации. Москва, мишустин михаил
Михаил Мишустин отчитается о результатах работы по поручениям президента Фото:

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин З апреля выступит с ежегодным докладом о работе правительства за 2023 год перед депутатами Госдумы РФ. После выступления председатель ответит на вопросы парламентариев.

Трансляцию можно будет посмотреть на сайте Госдумы, на телеканале «Россия 24» и в соцсетях «Вконтакте», «Одноклассники», Telegram, а также сервисах YouTube и RuTube. Выступления Михаила Мишустина ожидается в 12:00 (мск).

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Накануне отчета Мишустин встретился со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и представителями разных парламентских фракций. В прошлом году премьер-министр выступал с докладом в нижней палате парламента 23 марта. Его выступление и ответы на вопросы членов парламента заняли 2 часа и 52 минуты.

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин З апреля выступит с ежегодным докладом о работе правительства за 2023 год перед депутатами Госдумы РФ. После выступления председатель ответит на вопросы парламентариев. Трансляцию можно будет посмотреть на сайте Госдумы, на телеканале «Россия 24» и в соцсетях «Вконтакте», «Одноклассники», Telegram, а также сервисах YouTube и RuTube. Выступления Михаила Мишустина ожидается в 12:00 (мск). Накануне отчета Мишустин встретился со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и представителями разных парламентских фракций. В прошлом году премьер-министр выступал с докладом в нижней палате парламента 23 марта. Его выступление и ответы на вопросы членов парламента заняли 2 часа и 52 минуты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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