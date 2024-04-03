Трансляция ежегодного отчета Мишустина в Госдуме: где смотреть

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин З апреля выступит с ежегодным докладом о работе правительства за 2023 год перед депутатами Госдумы РФ. После выступления председатель ответит на вопросы парламентариев.
Трансляцию можно будет посмотреть на сайте Госдумы, на телеканале «Россия 24» и в соцсетях «Вконтакте», «Одноклассники», Telegram, а также сервисах YouTube и RuTube. Выступления Михаила Мишустина ожидается в 12:00 (мск).
Накануне отчета Мишустин встретился со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и представителями разных парламентских фракций. В прошлом году премьер-министр выступал с докладом в нижней палате парламента 23 марта. Его выступление и ответы на вопросы членов парламента заняли 2 часа и 52 минуты.
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