Политика Власть Трансляция ежегодного отчета Мишустина в Госдуме: где смотреть Трансляция отчета Мишустина в Госдуме пройдет по ТВ, в Telegram и YouTube 03 апреля 2024 в 10:36 Размер текста - 17 + Михаил Мишустин отчитается о результатах работы по поручениям президента Фото: Владимир Андреев © URA.RU Премьер-министр РФ Михаил Мишустин З апреля выступит с ежегодным докладом о работе правительства за 2023 год перед депутатами Госдумы РФ. После выступления председатель ответит на вопросы парламентариев. Трансляцию можно будет посмотреть на сайте Госдумы, на телеканале «Россия 24» и в соцсетях «Вконтакте», «Одноклассники», Telegram, а также сервисах YouTube и RuTube. Выступления Михаила Мишустина ожидается в 12:00 (мск). Статья по теме Мишустин представит Госдуме принципиально новый отчет Накануне отчета Мишустин встретился со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и представителями разных парламентских фракций. В прошлом году премьер-министр выступал с докладом в нижней палате парламента 23 марта. Его выступление и ответы на вопросы членов парламента заняли 2 часа и 52 минуты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Премьер-министр РФ Михаил Мишустин З апреля выступит с ежегодным докладом о работе правительства за 2023 год перед депутатами Госдумы РФ. После выступления председатель ответит на вопросы парламентариев. Трансляцию можно будет посмотреть на сайте Госдумы, на телеканале «Россия 24» и в соцсетях «Вконтакте», «Одноклассники», Telegram, а также сервисах YouTube и RuTube. Выступления Михаила Мишустина ожидается в 12:00 (мск). Накануне отчета Мишустин встретился со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и представителями разных парламентских фракций. В прошлом году премьер-министр выступал с докладом в нижней палате парламента 23 марта. Его выступление и ответы на вопросы членов парламента заняли 2 часа и 52 минуты. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям