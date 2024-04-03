Боец ВСУ рассказал о жестоких пытках на фронте офицерами

Боец ВСУ Васькин: за жалобы солдат ВСУ сажают в ямы и кидают в бой с лопатами

03 апреля 2024 в 10:41 Размер текста - 17 +

Андрей Васькин сообщил, что издевательства являются обычной практикой в украинской армии Фото: U.S. Army / Sgt. Jacob Holmes новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы ВСУ могут подвергаться издевательствам и наказаниям «за правду». Об этом рассказал украинский рядовой Андрей Васькин. По его словам, в каждой роте ВСУ есть яма, в которую сажают на несколько суток в целях перевоспитания. «В каждой роте есть яма, в которую сажают и не дают есть по нескольку суток. Есть пыточные, или, как их называют, „воспитательные“ избы, оттуда можно выйти калекой», — заявил Васькин, передают «Аргументы и факты». Васькин рассказал, что после 47 суток в окопах без смены его вновь отправили на передовую. Это вызвало его возмущение и привело к попаданию в яму для перевоспитания. Он также отметил, что за сопротивление или отказ от выполнения приказов солдат могут подвергнуть крайне жестоким наказаниям, включая отправку на передовую без оружия. Такие меры, по словам украинского бойца, являются обычной практикой в ВСУ для тех, кто высказывает несогласие или «за правду». Солдаты, которые не желают исправляться или противятся, рискуют быть отправленными на смертельно опасные задания или подвергнутыми издевательствам. Военный эксперт Владимир Ераносян описал ситуацию в украинской армии как беспорядки и беззаконие. Солдаты, которые отказываются выполнять приказы, могут быть подвергнуты жестокому обращению, вплоть до отправки в атаку на русские позиции без оружия, откуда они не возвращаются живыми. По словам эксперта, в украинской армии наблюдается моральное разложение, которое сравнивается с процессом гниения. Ранее военный политолог Олег Иванников сообщил, что российских военных, которые подверглись клеймлению на Украине, ВСУ будут расстреливать при повторном попадании в плен. По его словам, клеймо — это способ продемонстрировать свои фашистские наклонности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бойцы ВСУ могут подвергаться издевательствам и наказаниям «за правду». Об этом рассказал украинский рядовой Андрей Васькин. По его словам, в каждой роте ВСУ есть яма, в которую сажают на несколько суток в целях перевоспитания. «В каждой роте есть яма, в которую сажают и не дают есть по нескольку суток. Есть пыточные, или, как их называют, „воспитательные“ избы, оттуда можно выйти калекой», — заявил Васькин, передают «Аргументы и факты». Васькин рассказал, что после 47 суток в окопах без смены его вновь отправили на передовую. Это вызвало его возмущение и привело к попаданию в яму для перевоспитания. Он также отметил, что за сопротивление или отказ от выполнения приказов солдат могут подвергнуть крайне жестоким наказаниям, включая отправку на передовую без оружия. Такие меры, по словам украинского бойца, являются обычной практикой в ВСУ для тех, кто высказывает несогласие или «за правду». Солдаты, которые не желают исправляться или противятся, рискуют быть отправленными на смертельно опасные задания или подвергнутыми издевательствам. Военный эксперт Владимир Ераносян описал ситуацию в украинской армии как беспорядки и беззаконие. Солдаты, которые отказываются выполнять приказы, могут быть подвергнуты жестокому обращению, вплоть до отправки в атаку на русские позиции без оружия, откуда они не возвращаются живыми. По словам эксперта, в украинской армии наблюдается моральное разложение, которое сравнивается с процессом гниения. Ранее военный политолог Олег Иванников сообщил, что российских военных, которые подверглись клеймлению на Украине, ВСУ будут расстреливать при повторном попадании в плен. По его словам, клеймо — это способ продемонстрировать свои фашистские наклонности.