Генпрокуратура направила запросы странам Запада из-за подозрений в терактах в РФ

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Генпрокуратура надеется, что Запад обеспечит сбор необходимой информации Фото:
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Повреждения «Северных потоков»

Генеральная прокуратура России приняла к рассмотрению обращение от депутатов Госдумы и общественных деятелей относительно расследования возможной причастности иностранных лиц и структур к террористическим актам в РФ и подрыву газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Генпрокуратура отправила запросы западным странам из-за подозрений.

«По результатам изучения представленных материалов они с соответствующими запросами направлены в компетентные органы США, Германии, Франции и Кипра», — говорится в сообщении. Заявление опубликовано на официальном сайте ведомства.

В Генпрокуратуре РФ ожидают, что иностранные коллеги ответственно отнесутся к расследованию, в соответствии с международными конвенциями о борьбе с финансированием терроризма и бомбовым терроризмом. Ведомство также выразило надежду, что Запад обеспечит сбор необходимых доказательств и неотвратимость наказания за террористические действия.

В ночь на 27 сентября на обеих нитках «Северного потока» зафиксировали падение давления и утечки газа. Оператор Nord Stream AG назвал эту аварию беспрецедентной. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что «Северные потоки» повреждены в водах стран, которые контролируются США. По ее словам, Штаты много лет подряд выступали против работы газопроводов.

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Генеральная прокуратура России приняла к рассмотрению обращение от депутатов Госдумы и общественных деятелей относительно расследования возможной причастности иностранных лиц и структур к террористическим актам в РФ и подрыву газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Генпрокуратура отправила запросы западным странам из-за подозрений. «По результатам изучения представленных материалов они с соответствующими запросами направлены в компетентные органы США, Германии, Франции и Кипра», — говорится в сообщении. Заявление опубликовано на официальном сайте ведомства. В Генпрокуратуре РФ ожидают, что иностранные коллеги ответственно отнесутся к расследованию, в соответствии с международными конвенциями о борьбе с финансированием терроризма и бомбовым терроризмом. Ведомство также выразило надежду, что Запад обеспечит сбор необходимых доказательств и неотвратимость наказания за террористические действия. В ночь на 27 сентября на обеих нитках «Северного потока» зафиксировали падение давления и утечки газа. Оператор Nord Stream AG назвал эту аварию беспрецедентной. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что «Северные потоки» повреждены в водах стран, которые контролируются США. По ее словам, Штаты много лет подряд выступали против работы газопроводов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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