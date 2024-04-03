Генпрокуратура направила запросы странам Запада из-за подозрений в терактах в РФ

03 апреля 2024 в 11:12 Размер текста - 17 +

Генпрокуратура надеется, что Запад обеспечит сбор необходимой информации Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Генеральная прокуратура России приняла к рассмотрению обращение от депутатов Госдумы и общественных деятелей относительно расследования возможной причастности иностранных лиц и структур к террористическим актам в РФ и подрыву газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Генпрокуратура отправила запросы западным странам из-за подозрений. «По результатам изучения представленных материалов они с соответствующими запросами направлены в компетентные органы США, Германии, Франции и Кипра», — говорится в сообщении. Заявление опубликовано на официальном сайте ведомства . В Генпрокуратуре РФ ожидают, что иностранные коллеги ответственно отнесутся к расследованию, в соответствии с международными конвенциями о борьбе с финансированием терроризма и бомбовым терроризмом. Ведомство также выразило надежду, что Запад обеспечит сбор необходимых доказательств и неотвратимость наказания за террористические действия. В ночь на 27 сентября на обеих нитках «Северного потока» зафиксировали падение давления и утечки газа. Оператор Nord Stream AG назвал эту аварию беспрецедентной. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что «Северные потоки» повреждены в водах стран, которые контролируются США. По ее словам, Штаты много лет подряд выступали против работы газопроводов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Генеральная прокуратура России приняла к рассмотрению обращение от депутатов Госдумы и общественных деятелей относительно расследования возможной причастности иностранных лиц и структур к террористическим актам в РФ и подрыву газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Генпрокуратура отправила запросы западным странам из-за подозрений. «По результатам изучения представленных материалов они с соответствующими запросами направлены в компетентные органы США, Германии, Франции и Кипра», — говорится в сообщении. Заявление опубликовано на официальном сайте ведомства. В Генпрокуратуре РФ ожидают, что иностранные коллеги ответственно отнесутся к расследованию, в соответствии с международными конвенциями о борьбе с финансированием терроризма и бомбовым терроризмом. Ведомство также выразило надежду, что Запад обеспечит сбор необходимых доказательств и неотвратимость наказания за террористические действия. В ночь на 27 сентября на обеих нитках «Северного потока» зафиксировали падение давления и утечки газа. Оператор Nord Stream AG назвал эту аварию беспрецедентной. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что «Северные потоки» повреждены в водах стран, которые контролируются США. По ее словам, Штаты много лет подряд выступали против работы газопроводов.