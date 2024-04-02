Руководители структур мэрии Кургана ездят на такси после увольнения водителей. Инсайд

03 апреля 2024 в 16:03 Размер текста - 17 +

Водители не хотят возвращаться на работу в структуры мэрии Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Руководители муниципальных структур администрации Кургана вынуждены оплачивать такси на рабочие выезды за собственный счет после того, как в ходе реорганизации были сокращены водители и изъяты служебные автомобили. Предполагалось, что всех водителей удастся перевести в новую структуру МКУ «Служба по обеспечению деятельности органов местного самоуправления» (Содомс), однако уволенные нашли более оплачиваемую работу и не вернулись. Об этом URA.RU сообщают источники, связанные с местными властями. «Машины у всех МКУ забрали, водителей сократили, о чем заранее, как положено по закону, их уведомили. Но вместо того, чтобы оформить всех переводом в Содомс, понадобилось сокращать людей. Многие из них нашли себе более высокооплачиваемую работу и не хотят возвращаться на зарплату в 30 тысяч рублей, а начальникам приходится ездить на такси», — сообщили источники. После сокращения 75 вакансий водителей остались незаполненными. При этом, как отмечают инсайдеры, инициатива по проведению данной реформы могла принадлежать бывшему мэру Елене Ситниковой. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу мэрии Кургана. На момент публикации новости ответ не поступил. Также редакция попыталась дозвониться до МКУ «Служба по обеспечению деятельности органов местного самоуправления». При попытке позвонить по номеру, указанному на сайте организации, связь обрывается из-за сбоя. Ранее URA.RU писало, что из курганского правительства и связанных с ним структур массово увольняются водители. За лето 2023 года ушло шесть водителей. Их не устраивала зарплата, большая нагрузка и проблемный автопарк. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Руководители муниципальных структур администрации Кургана вынуждены оплачивать такси на рабочие выезды за собственный счет после того, как в ходе реорганизации были сокращены водители и изъяты служебные автомобили. Предполагалось, что всех водителей удастся перевести в новую структуру МКУ «Служба по обеспечению деятельности органов местного самоуправления» (Содомс), однако уволенные нашли более оплачиваемую работу и не вернулись. Об этом URA.RU сообщают источники, связанные с местными властями. «Машины у всех МКУ забрали, водителей сократили, о чем заранее, как положено по закону, их уведомили. Но вместо того, чтобы оформить всех переводом в Содомс, понадобилось сокращать людей. Многие из них нашли себе более высокооплачиваемую работу и не хотят возвращаться на зарплату в 30 тысяч рублей, а начальникам приходится ездить на такси», — сообщили источники. После сокращения 75 вакансий водителей остались незаполненными. При этом, как отмечают инсайдеры, инициатива по проведению данной реформы могла принадлежать бывшему мэру Елене Ситниковой. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу мэрии Кургана. На момент публикации новости ответ не поступил. Также редакция попыталась дозвониться до МКУ «Служба по обеспечению деятельности органов местного самоуправления». При попытке позвонить по номеру, указанному на сайте организации, связь обрывается из-за сбоя. Ранее URA.RU писало, что из курганского правительства и связанных с ним структур массово увольняются водители. За лето 2023 года ушло шесть водителей. Их не устраивала зарплата, большая нагрузка и проблемный автопарк.