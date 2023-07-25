25 июля 2023

Из курганского правительства массово увольняются водители

© Служба новостей «URA.RU»
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Дача. Водитель. Клипарт. Курган, машина, автомобилист, водитель, водительские права, вождение, руки
Водителей, в том числе, не устраивает зарплата Фото:

Из правительства Курганской области и связанных с ним структур за лето уволились шесть человек. Об этом URA.RU сообщили источники с региональными властями.

«Уже шесть человек уволились. Их не устраивает низкая зарплата, большая нагрузка и проблемный автопарк. Из-за нехватки водителей теперь чиновникам приходится доказывать, что им необходимо по работе поехать в конкретное место, чего раньше не было», — рассказывают источники.

На сайтах по поиску работы, на момент написания новости, удалось найти лишь одну вакансию водителя в ГБУ «Управление по обеспечению деятельности правительства Курганской области». На вакансию ищут кандидатов со средним образованием и стажем работы от года. Водителю предлагают ежемесячную зарплату в размере 23 тысяч рублей. URA.RU направило запрос по теме в областной департамент информационной и внутренней политики, который отвечает за взаимодействие с другими ведомствами. Информация будет дополнена после получения ответа.

Ранее стало известно, что представители администрации Далматовского муниципального округа ищут семь новых сотрудников. В администрацию, в том числе, ищут юриста, экономиста и руководителя расчетной группы.

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Из правительства Курганской области и связанных с ним структур за лето уволились шесть человек. Об этом URA.RU сообщили источники с региональными властями. «Уже шесть человек уволились. Их не устраивает низкая зарплата, большая нагрузка и проблемный автопарк. Из-за нехватки водителей теперь чиновникам приходится доказывать, что им необходимо по работе поехать в конкретное место, чего раньше не было», — рассказывают источники. На сайтах по поиску работы, на момент написания новости, удалось найти лишь одну вакансию водителя в ГБУ «Управление по обеспечению деятельности правительства Курганской области». На вакансию ищут кандидатов со средним образованием и стажем работы от года. Водителю предлагают ежемесячную зарплату в размере 23 тысяч рублей. URA.RU направило запрос по теме в областной департамент информационной и внутренней политики, который отвечает за взаимодействие с другими ведомствами. Информация будет дополнена после получения ответа. Ранее стало известно, что представители администрации Далматовского муниципального округа ищут семь новых сотрудников. В администрацию, в том числе, ищут юриста, экономиста и руководителя расчетной группы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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