Совфед одобрил закон о миллионных штрафах за спам-звонки россиянам

03 апреля 2024 в 13:10 Размер текста - 17 +

Закон ужесточает ответственность для кредитных организаций и МФО Фото: Владимир Андреев © URA.RU Совет Федерации одобрил закон, направленный на борьбу со спам-звонками и ужесточение наказаний за нарушение законодательства в рекламе кредитных услуг. Решение было принято на заседании. Штраф для юридических лиц может достичь миллиона рублей. За распространение рекламы с использованием спам-звонков теперь установлены штрафы: для граждан они составят от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 100 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 300 тысяч до миллиона рублей. Кроме того, закон ужесточает ответственность для кредитных организаций и микрофинансовых организаций (МФО), которые при рекламе кредитов не указывают полную стоимость потребительского кредита, предусматривая штрафы до 1,6 миллиона рублей. Действующий закон «О рекламе» требует, чтобы информация о полной стоимости кредита предоставлялась до информации о процентных ставках и выделялась шрифтом не меньшего размера. Это требование сохраняется и после внесения новых поправок. Ранее Госдума в третьем чтении приняла законопроект об увеличении штрафов за спам-звонки: от 10 тысяч до 20 тысяч рублей для граждан, для юрлиц — до одного миллиона. Рекламные звонки могут осуществляться только если абонент дал на это свое согласие, передает РАПСИ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Совет Федерации одобрил закон, направленный на борьбу со спам-звонками и ужесточение наказаний за нарушение законодательства в рекламе кредитных услуг. Решение было принято на заседании. Штраф для юридических лиц может достичь миллиона рублей. За распространение рекламы с использованием спам-звонков теперь установлены штрафы: для граждан они составят от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 100 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 300 тысяч до миллиона рублей. Кроме того, закон ужесточает ответственность для кредитных организаций и микрофинансовых организаций (МФО), которые при рекламе кредитов не указывают полную стоимость потребительского кредита, предусматривая штрафы до 1,6 миллиона рублей. Действующий закон «О рекламе» требует, чтобы информация о полной стоимости кредита предоставлялась до информации о процентных ставках и выделялась шрифтом не меньшего размера. Это требование сохраняется и после внесения новых поправок. Ранее Госдума в третьем чтении приняла законопроект об увеличении штрафов за спам-звонки: от 10 тысяч до 20 тысяч рублей для граждан, для юрлиц — до одного миллиона. Рекламные звонки могут осуществляться только если абонент дал на это свое согласие, передает РАПСИ.