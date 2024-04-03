Совфед одобрил закон о миллионных штрафах за спам-звонки россиянам

Совет Федерации одобрил закон, направленный на борьбу со спам-звонками и ужесточение наказаний за нарушение законодательства в рекламе кредитных услуг. Решение было принято на заседании. Штраф для юридических лиц может достичь миллиона рублей.
За распространение рекламы с использованием спам-звонков теперь установлены штрафы: для граждан они составят от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 100 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 300 тысяч до миллиона рублей. Кроме того, закон ужесточает ответственность для кредитных организаций и микрофинансовых организаций (МФО), которые при рекламе кредитов не указывают полную стоимость потребительского кредита, предусматривая штрафы до 1,6 миллиона рублей.
Действующий закон «О рекламе» требует, чтобы информация о полной стоимости кредита предоставлялась до информации о процентных ставках и выделялась шрифтом не меньшего размера. Это требование сохраняется и после внесения новых поправок.
Ранее Госдума в третьем чтении приняла законопроект об увеличении штрафов за спам-звонки: от 10 тысяч до 20 тысяч рублей для граждан, для юрлиц — до одного миллиона. Рекламные звонки могут осуществляться только если абонент дал на это свое согласие, передает РАПСИ.
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