02 апреля 2024

На улице Кургана перекроют проезд для машин. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, улица карла маркса, ремонт дороги, запрещающий знак, ремонтные работы
Дорога будет перекрыта от улицы Карла Маркса до Максима Горького (архивное фото) Фото:

В Кургане с 3 апреля 14:00 будет перекрыта для движения автотранспорта улица Блюхера на участке от улиц Карла Маркса до Максима Горького. Ограничение движения продлится до 16 апреля. Об этом URA.RU сообщило ПАО «Курганская генерирующая компания» (КГК).

«Сегодня, 3 апреля, с 14 часов, и до 16 апреля „Курганская генерирующая компания“ перекроет проезд для транспорта по улице Блюхера на отрезке между улицами Карла Маркса и Максима Горького в связи с проведением ремонта на трубопроводе отопления. Проезд на обоих перекрестках будет открыт», — сообщила компания. Также, в компании уточнили, что для ремонта потребуется временно отключить отопление и горячую воду во многоквартирных жилых домах.

По словам директора СП «Тепловые сети» ПАО «КГК» Евгения Филимонова проверка сетей с использованием красителя показала утечку теплоносителя на ремонтируемом участке. Она происходит, уточнил Филимонов, рядом с домом по улице Блюхера, 30. Также он пояснил, что место утечки было установлено с помощью специального прибора — течеискателя. Кроме того, заметил Филимонов, во время прошлогодней подготовки к отопительному сезону участок теплосетей прошел гидравлические испытания без порывов.

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В Кургане с 3 апреля 14:00 будет перекрыта для движения автотранспорта улица Блюхера на участке от улиц Карла Маркса до Максима Горького. Ограничение движения продлится до 16 апреля. Об этом URA.RU сообщило ПАО «Курганская генерирующая компания» (КГК). «Сегодня, 3 апреля, с 14 часов, и до 16 апреля „Курганская генерирующая компания“ перекроет проезд для транспорта по улице Блюхера на отрезке между улицами Карла Маркса и Максима Горького в связи с проведением ремонта на трубопроводе отопления. Проезд на обоих перекрестках будет открыт», — сообщила компания. Также, в компании уточнили, что для ремонта потребуется временно отключить отопление и горячую воду во многоквартирных жилых домах. По словам директора СП «Тепловые сети» ПАО «КГК» Евгения Филимонова проверка сетей с использованием красителя показала утечку теплоносителя на ремонтируемом участке. Она происходит, уточнил Филимонов, рядом с домом по улице Блюхера, 30. Также он пояснил, что место утечки было установлено с помощью специального прибора — течеискателя. Кроме того, заметил Филимонов, во время прошлогодней подготовки к отопительному сезону участок теплосетей прошел гидравлические испытания без порывов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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