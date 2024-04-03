Свердловчанин, арестованный за приставания, отказался извиняться перед жертвами. Видео

03 апреля 2024 в 14:06 Размер текста - 17 +

Дмитрий Гребенкин сильно нервничал во время судебного процесса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Студент Уральского федерального университета Дмитрий Гребенкин, которого арестовали на восемь суток за приставания к девушкам, отказался перед ними извиняться. Видео после судебного процесса опубликовала пресс-служба УМВД по Екатеринбургу в telegram-канале. «Я промолчу», — ответил Дмитрий на вопрос о готовности принести извинения. При этом в суде он заявил, что будет просить прощения и компенсирует моральный ущерб девушкам: «Хотел познакомиться ради общения. Никакого насильственного умысла не было. Был в состоянии аффекта, поэтому толкнул [девушку]. Нарочито обидеть не хотел. Готов извиниться и загладить моральный вред». Гребенкин признался, что знакомился с дамами трезвый. «Вел себя плохо по отношению к обществу, как сказала судья. [Это выражалось] в приставаниях к девушкам. [Другие способы познакомиться] не пробовал», — продолжил отвечать он. Всего у Дмитрия четыре эпизода, во время одного за девушку заступился прохожий. «Он напал на меня. В тот момент ей уже ничего не угрожало. Он просто напал на меня, девушка была полностью в безопасности. Это была самооборона», — сказал юноша. В руках у него был газовый баллончик, который он купил для защиты. Вероятно, в тот вечер Дмитрий воспользовался им. Полицейские задержали Гребенкина в ночь на 3 апреля в аэропорту Кольцово. Юноша собирался улететь в Москву, где хотел жить один в гостинице. С собой у него в переноске была кошка (ее кличку он наотрез отказался называть журналистам). Как позже выяснилось в суде, у него она была временно. Ее хозяйка — мама парня — Светлана Гребенкина. На процесс она специально прилетела из столицы РФ. Первый раз Дмитрий попытался познакомиться с девушкой 21 февраля. По его словам, он подошел к незнакомке, которая ему понравилась, и начал беседу. Но та грубо его отвергла. Тогда он обнял ее, на что получил еще более жесткий отказ. «Затем я в состоянии аффекта толкнул ее и убежал», — признался парень в суде. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Студент Уральского федерального университета Дмитрий Гребенкин, которого арестовали на восемь суток за приставания к девушкам, отказался перед ними извиняться. Видео после судебного процесса опубликовала пресс-служба УМВД по Екатеринбургу в telegram-канале. «Я промолчу», — ответил Дмитрий на вопрос о готовности принести извинения. При этом в суде он заявил, что будет просить прощения и компенсирует моральный ущерб девушкам: «Хотел познакомиться ради общения. Никакого насильственного умысла не было. Был в состоянии аффекта, поэтому толкнул [девушку]. Нарочито обидеть не хотел. Готов извиниться и загладить моральный вред». Гребенкин признался, что знакомился с дамами трезвый. «Вел себя плохо по отношению к обществу, как сказала судья. [Это выражалось] в приставаниях к девушкам. [Другие способы познакомиться] не пробовал», — продолжил отвечать он. Всего у Дмитрия четыре эпизода, во время одного за девушку заступился прохожий. «Он напал на меня. В тот момент ей уже ничего не угрожало. Он просто напал на меня, девушка была полностью в безопасности. Это была самооборона», — сказал юноша. В руках у него был газовый баллончик, который он купил для защиты. Вероятно, в тот вечер Дмитрий воспользовался им. Полицейские задержали Гребенкина в ночь на 3 апреля в аэропорту Кольцово. Юноша собирался улететь в Москву, где хотел жить один в гостинице. С собой у него в переноске была кошка (ее кличку он наотрез отказался называть журналистам). Как позже выяснилось в суде, у него она была временно. Ее хозяйка — мама парня — Светлана Гребенкина. На процесс она специально прилетела из столицы РФ. Первый раз Дмитрий попытался познакомиться с девушкой 21 февраля. По его словам, он подошел к незнакомке, которая ему понравилась, и начал беседу. Но та грубо его отвергла. Тогда он обнял ее, на что получил еще более жесткий отказ. «Затем я в состоянии аффекта толкнул ее и убежал», — признался парень в суде.