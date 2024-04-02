Свердловские власти выступили с заявлением после бунта сотрудников Авиалесоохраны. Фото, видео

Свердловские власти опровергли жалобы бунтующих спасателей на низкие зарплаты

03 апреля 2024 в 13:56 Размер текста - 17 +

Спасатели записали видеообращение к губернатору с жалобами на условия работы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Средняя зарплата сотрудников уральской базы авиационной охраны лесов (Авиалесоохраны) составляет 40 тысяч рублей. Об этом заявил министр природных ресурсов Денис Мамонтов, комментируя бунт спасателей, отказавшихся тушить пожары, пока им не повысят оклад и не решат проблемы со спецодеждой. «Мы планомерно повышаем заработные платы, за последние три года они выросли больше, чем на 20%. Средняя зарплата по авиабазе составляет больше 40 тысяч рублей. У тех, кто участвует непосредственно в тушении пожаров, колеблется от 55 до 80 тысяч рублей. Минимальная заработная плата в январе и феврале была выплачена всем, предыдущие заработные платы были существенно выше, чем МРОТ», — заявил Мамонтов, общаясь с журналистами на пресс-конференции. При этом сами сотрудники авиабазы говорили о том, что их оклад составляет 6 тысяч рублей, с учетом всех надбавок они получают 20 тысяч. Комментируя другую претензию спасателей — о некачественных средствах индивидуальной защиты, министр пообещал провести проверку. И в случае, если информация подтвердится, ужесточить требования к техническому заданию. Рисков, что спасатели не выйдут тушить пожары, власти не видят. «У нас замечательные люди, и весь прошлый год показал — да, какая-то часть людей увольняется […] Ситуации бывают разные, но такого, чтобы люди саботировали… Как бы плохо не было, у нас никогда такого нет. Все требования мы выслушали, их можно разделить на две части: 1) Стратегические, по зарплате — покажем людям платежные поручения, как выглядит их ситуация со стороны, сравним с нашими соседями, проведем профилактическую беседу. По средствам индивидуальной защиты — если есть перегибы на местах, сделаем выводы и обеспечим людей, привезут с центральной авиабазы необходимые материалы. Начальники всех отделений подтвердили, что люди готовы работать», — резюмировал Мамонтов. Как писало URA.RU, коллектив алапаевского подразделения Авиалесоохраны записал видеообращение к губернатору с жалобами на условия работы. При этом известно, что аналогичные претензии предъявили сотрудники как минимум трех из пяти отделений Авиалесоохраны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Средняя зарплата сотрудников уральской базы авиационной охраны лесов (Авиалесоохраны) составляет 40 тысяч рублей. Об этом заявил министр природных ресурсов Денис Мамонтов, комментируя бунт спасателей, отказавшихся тушить пожары, пока им не повысят оклад и не решат проблемы со спецодеждой. «Мы планомерно повышаем заработные платы, за последние три года они выросли больше, чем на 20%. Средняя зарплата по авиабазе составляет больше 40 тысяч рублей. У тех, кто участвует непосредственно в тушении пожаров, колеблется от 55 до 80 тысяч рублей. Минимальная заработная плата в январе и феврале была выплачена всем, предыдущие заработные платы были существенно выше, чем МРОТ», — заявил Мамонтов, общаясь с журналистами на пресс-конференции. При этом сами сотрудники авиабазы говорили о том, что их оклад составляет 6 тысяч рублей, с учетом всех надбавок они получают 20 тысяч. Комментируя другую претензию спасателей — о некачественных средствах индивидуальной защиты, министр пообещал провести проверку. И в случае, если информация подтвердится, ужесточить требования к техническому заданию. Рисков, что спасатели не выйдут тушить пожары, власти не видят. «У нас замечательные люди, и весь прошлый год показал — да, какая-то часть людей увольняется […] Ситуации бывают разные, но такого, чтобы люди саботировали… Как бы плохо не было, у нас никогда такого нет. Все требования мы выслушали, их можно разделить на две части: 1) Стратегические, по зарплате — покажем людям платежные поручения, как выглядит их ситуация со стороны, сравним с нашими соседями, проведем профилактическую беседу. По средствам индивидуальной защиты — если есть перегибы на местах, сделаем выводы и обеспечим людей, привезут с центральной авиабазы необходимые материалы. Начальники всех отделений подтвердили, что люди готовы работать», — резюмировал Мамонтов. Как писало URA.RU, коллектив алапаевского подразделения Авиалесоохраны записал видеообращение к губернатору с жалобами на условия работы. При этом известно, что аналогичные претензии предъявили сотрудники как минимум трех из пяти отделений Авиалесоохраны.