02 апреля 2024

Объявившие забастовку уральские спасатели пожаловались на зарплату в 20 тысяч

© Служба новостей «URA.RU»
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Тушение торфяного пожара возле поселка Безречный. Свердловская область, Березовский, тушение, авиалесоохрана, тушение пожара, тушение лесных пожаров, проливка
Перед началом сезона пожаров сотрудники Авиалесоохраны объявили забастовку Фото:

Десантники уральской авиабазы охраны лесов (Авиалесоохрана), отказавшиеся тушить пожары из-за низких зарплат и отсутствия средств индивидуальной защиты (СИЗ), заявили, что работают за 20 тысяч рублей. Об этом один из десантников рассказал URA.RU.

«У нас оклад 6 тысяч рублей, со стимулирующими выплатами и доплатами получается 19 — 20 тысяч в месяц. Это когда пожаров нет. Когда они есть, зарплата выше, идет почасовая оплата труда. В прошлом году, когда мы практически не вылезали из лесов, платили 60-70 тысяч. Представители других регионов, работавшие у нас на пожарах, получили 200-300 тысяч. Сравниваем, получается, нам не доплачивают», — рассказал корреспонденту один из десантников алапаевского отделения Авиалесоохраны.

По его словам, свою позицию руководству они доносят не первый год, но идти им навстречу отказываются. Поэтому коллектив и решил записать видеообращение к губернатору. В ближайшее время им якобы пообещали встречу с властями. Причем алапаевское подразделение — не единственное, недовольное условиями работы. С требованиями о повышении зарплаты выступили сотрудники всех отделений, добавил собеседник.

В свердловском правительстве от официальных комментариев пока воздерживаются — в департаменте информполитики не ответили на запрос. При этом близкие к кабмину источники URA.RU рассказывали, что обращение спасателей удивило госслужащих, часть претензий они считают несправедливыми. Ранее власти заявляли, что за год потратили на усиление Уральской авиабазы почти 990 миллионов рублей. В частности, закупили новую технику. А сотрудникам на 10,5% проиндексировали зарплату.

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Десантники уральской авиабазы охраны лесов (Авиалесоохрана), отказавшиеся тушить пожары из-за низких зарплат и отсутствия средств индивидуальной защиты (СИЗ), заявили, что работают за 20 тысяч рублей. Об этом один из десантников рассказал URA.RU. «У нас оклад 6 тысяч рублей, со стимулирующими выплатами и доплатами получается 19 — 20 тысяч в месяц. Это когда пожаров нет. Когда они есть, зарплата выше, идет почасовая оплата труда. В прошлом году, когда мы практически не вылезали из лесов, платили 60-70 тысяч. Представители других регионов, работавшие у нас на пожарах, получили 200-300 тысяч. Сравниваем, получается, нам не доплачивают», — рассказал корреспонденту один из десантников алапаевского отделения Авиалесоохраны. По его словам, свою позицию руководству они доносят не первый год, но идти им навстречу отказываются. Поэтому коллектив и решил записать видеообращение к губернатору. В ближайшее время им якобы пообещали встречу с властями. Причем алапаевское подразделение — не единственное, недовольное условиями работы. С требованиями о повышении зарплаты выступили сотрудники всех отделений, добавил собеседник. В свердловском правительстве от официальных комментариев пока воздерживаются — в департаменте информполитики не ответили на запрос. При этом близкие к кабмину источники URA.RU рассказывали, что обращение спасателей удивило госслужащих, часть претензий они считают несправедливыми. Ранее власти заявляли, что за год потратили на усиление Уральской авиабазы почти 990 миллионов рублей. В частности, закупили новую технику. А сотрудникам на 10,5% проиндексировали зарплату.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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