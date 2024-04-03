В челябинском районе из-за паводка перекрыли дорогу

Разлившаяся река затопила дорогу Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Варненском районе (Челябинская область) из-за паводка 3 апреля перекрыли движение по автодороге. Об этом сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по региону.

«3 марта с 12 часов до 12 часов по местному времени 4 марта вводится временное ограничение движения в Варненском районе. Ограничение вводится на автомобильной дороге Толсты-автодорога Черноречье-Чесма-Варна-Карталы-Бреды на участке 5+700 км», — сообщили в пресс-службе УГИБДД.

С 10 часов утра 3 апреля в райцентре — селе Варна из-за резкого поднятия паводковых вод введен режим повышенной готовности. Река Нижний Тогузак подтопила 47 приусадебных участков. Для жителей подтопленных домов открыт пункт временного размещения.