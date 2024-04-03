В челябинском районе из-за паводка перекрыли дорогу

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Разлившаяся река затопила дорогу Фото:

В Варненском районе (Челябинская область) из-за паводка 3 апреля перекрыли движение по автодороге. Об этом сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по региону.

«3 марта с 12 часов до 12 часов по местному времени 4 марта вводится временное ограничение движения в Варненском районе. Ограничение вводится на автомобильной дороге Толсты-автодорога Черноречье-Чесма-Варна-Карталы-Бреды на участке 5+700 км», — сообщили в пресс-службе УГИБДД.

С 10 часов утра 3 апреля в райцентре — селе Варна из-за резкого поднятия паводковых вод введен режим повышенной готовности. Река Нижний Тогузак подтопила 47 приусадебных участков. Для жителей подтопленных домов открыт пункт временного размещения.

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В Варненском районе (Челябинская область) из-за паводка 3 апреля перекрыли движение по автодороге. Об этом сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по региону. «3 марта с 12 часов до 12 часов по местному времени 4 марта вводится временное ограничение движения в Варненском районе. Ограничение вводится на автомобильной дороге Толсты-автодорога Черноречье-Чесма-Варна-Карталы-Бреды на участке 5+700 км», — сообщили в пресс-службе УГИБДД. С 10 часов утра 3 апреля в райцентре — селе Варна из-за резкого поднятия паводковых вод введен режим повышенной готовности. Река Нижний Тогузак подтопила 47 приусадебных участков. Для жителей подтопленных домов открыт пункт временного размещения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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