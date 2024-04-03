В правительстве объяснили, как удалось замедлить инфляцию в РФ

Правительство России смогло замедлить годовую инфляцию благодаря взаимодействию с Центральным Банком РФ. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе отчета о работе кабмина за 2023 год перед Госдумой.
«Годовая инфляция хоть и была выше целевых значений, но благодаря взаимодействию с Банком России, все-таки существенно замедлилась. До 7,4%», — сказал Михаил Мишустин. URA.RU ведет трансляцию его выступления. Также агентство транслирует отчет премьер-министра в соцсети «ВКонтакте».
Кроме того, на порядка 10%, вырос объем инвестиций. Такой показатель стал рекордным за последние 12 лет, отметил глава правительства.
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