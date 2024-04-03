В правительстве объяснили, как удалось замедлить инфляцию в РФ

Мишустин: годовую инфляцию удалось замедлить при взаимодействии с ЦБ РФ

03 апреля 2024 в 14:49 Размер текста - 17 +

Инфляция в России замедлилась до 7,4%, доложил Михаил Мишустин Фото: Размик Закарян © URA.RU Правительство России смогло замедлить годовую инфляцию благодаря взаимодействию с Центральным Банком РФ. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе отчета о работе кабмина за 2023 год перед Госдумой. «Годовая инфляция хоть и была выше целевых значений, но благодаря взаимодействию с Банком России, все-таки существенно замедлилась. До 7,4%», — сказал Михаил Мишустин. URA.RU ведет трансляцию его выступления. Также агентство транслирует отчет премьер-министра в соцсети «ВКонтакте». Кроме того, на порядка 10%, вырос объем инвестиций. Такой показатель стал рекордным за последние 12 лет, отметил глава правительства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительство России смогло замедлить годовую инфляцию благодаря взаимодействию с Центральным Банком РФ. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе отчета о работе кабмина за 2023 год перед Госдумой. «Годовая инфляция хоть и была выше целевых значений, но благодаря взаимодействию с Банком России, все-таки существенно замедлилась. До 7,4%», — сказал Михаил Мишустин. URA.RU ведет трансляцию его выступления. Также агентство транслирует отчет премьер-министра в соцсети «ВКонтакте». Кроме того, на порядка 10%, вырос объем инвестиций. Такой показатель стал рекордным за последние 12 лет, отметил глава правительства.