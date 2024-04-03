В правительстве объяснили, как удалось замедлить инфляцию в РФ

Мишустин: годовую инфляцию удалось замедлить при взаимодействии с ЦБ РФ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Финалисты конкурса красоты в Сима-ленде. Екатеринбург, продуктовая корзина, продуктовый магазин
Инфляция в России замедлилась до 7,4%, доложил Михаил Мишустин Фото:

Правительство России смогло замедлить годовую инфляцию благодаря взаимодействию с Центральным Банком РФ. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе отчета о работе кабмина за 2023 год перед Госдумой.

«Годовая инфляция хоть и была выше целевых значений, но благодаря взаимодействию с Банком России, все-таки существенно замедлилась. До 7,4%», — сказал Михаил Мишустин. URA.RU ведет трансляцию его выступления. Также агентство транслирует отчет премьер-министра в соцсети «ВКонтакте».

Кроме того, на порядка 10%, вырос объем инвестиций. Такой показатель стал рекордным за последние 12 лет, отметил глава правительства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Правительство России смогло замедлить годовую инфляцию благодаря взаимодействию с Центральным Банком РФ. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе отчета о работе кабмина за 2023 год перед Госдумой. «Годовая инфляция хоть и была выше целевых значений, но благодаря взаимодействию с Банком России, все-таки существенно замедлилась. До 7,4%», — сказал Михаил Мишустин. URA.RU ведет трансляцию его выступления. Также агентство транслирует отчет премьер-министра в соцсети «ВКонтакте». Кроме того, на порядка 10%, вырос объем инвестиций. Такой показатель стал рекордным за последние 12 лет, отметил глава правительства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...