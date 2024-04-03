Появилось видео нападения свердловчанина, задержанного за приставания к девушкам

Появились кадры нападения студента Уральского федерального университета Дмитрия Гребенкина, арестованного на восемь суток за приставания к девушкам. Видео публикует telegram-канал «4 канал | Екатеринбург | Новости».
На видео парень преследует девушку и не дает ей пройти. На это реагируют прохожие, но Гребенкин отгоняет их. Дальше он снова добирается до девушки и роняет ее на асфальт. Обидчик убегает после внимания других прохожих, один из которых следует за студентом и снимает его.
Силовики задержали Гребенкина в Кольцово в ночь на 3 апреля. Он собирался улететь в Москву к матери. С собой у него была кошка, которую вместе с ним доставили в суд. Туда же приехала и мать студента из столицы, чтобы поддержать сына. В конце концов Гребенкин признал вину, но отказался извиняться, пояснив, что в момент нападения находился в состоянии аффекта.
Первый раз Дмитрий попытался познакомиться с девушкой 21 февраля. По его словам, он подошел к незнакомке, которая ему понравилась, и начал беседу. Но та грубо его отвергла. Тогда он обнял ее, на что получил еще более жесткий отказ.
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