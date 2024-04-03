Шефу полиции Екатеринбурга доложили о якобы летящих из Прикамья беспилотниках. Фото

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Дрон, квадрокоптер, бпла. Челябинск, квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
Информация о БПЛА не подтвердилась Фото:

Глава УМВД РФ по Екатеринбургу Максим Метелица получил от начальника ГУ МЧС России по Свердловской области Виктора Теряева тревожное сообщение: якобы в регион из Кунгура (Пермский край) летят беспилотники. Сообщением, гуляющим по чатам силовиков, с URA.RU поделился источник в городской полиции. Второй собеседник агентства (там же) подтвердил подлинность сообщения.

«Докладываю вам, что поступило сообщение с ГУ МЧС от руководителя Теряева <…> о том, что в сторону Свердловской области с г. Кунгура (Пермский край) движутся беспилотники», — говорится в рапорте, направленном Метелице сержантом Волковой. «Такое сообщение действительно регистрировалось, информацию проверили, она не подтвердилась. Видимо, в МЧС позвонил какой-то неравнодушный уралец, которому что-то показалось», — прокомментировал один из источников.

В свердловском управлении МЧС от комментариев воздержались. В УМВД РФ по Екатеринбургу и министерство территориальной безопасности Пермского края направлены запросы по теме, ответы ожидаются.

Накануне украинские беспилотники атаковали Татарстан. Один из БПЛА ударил по общежитию в Елабуге, пострадали 14 человек.

Такой рапорт появился в полицейских чатах
Такой рапорт появился в полицейских чатах
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Глава УМВД РФ по Екатеринбургу Максим Метелица получил от начальника ГУ МЧС России по Свердловской области Виктора Теряева тревожное сообщение: якобы в регион из Кунгура (Пермский край) летят беспилотники. Сообщением, гуляющим по чатам силовиков, с URA.RU поделился источник в городской полиции. Второй собеседник агентства (там же) подтвердил подлинность сообщения. «Докладываю вам, что поступило сообщение с ГУ МЧС от руководителя Теряева <…> о том, что в сторону Свердловской области с г. Кунгура (Пермский край) движутся беспилотники», — говорится в рапорте, направленном Метелице сержантом Волковой. «Такое сообщение действительно регистрировалось, информацию проверили, она не подтвердилась. Видимо, в МЧС позвонил какой-то неравнодушный уралец, которому что-то показалось», — прокомментировал один из источников. В свердловском управлении МЧС от комментариев воздержались. В УМВД РФ по Екатеринбургу и министерство территориальной безопасности Пермского края направлены запросы по теме, ответы ожидаются. Накануне украинские беспилотники атаковали Татарстан. Один из БПЛА ударил по общежитию в Елабуге, пострадали 14 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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