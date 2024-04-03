Глава УМВД РФ по Екатеринбургу Максим Метелица получил от начальника ГУ МЧС России по Свердловской области Виктора Теряева тревожное сообщение: якобы в регион из Кунгура (Пермский край) летят беспилотники. Сообщением, гуляющим по чатам силовиков, с URA.RU поделился источник в городской полиции. Второй собеседник агентства (там же) подтвердил подлинность сообщения.
«Докладываю вам, что поступило сообщение с ГУ МЧС от руководителя Теряева <…> о том, что в сторону Свердловской области с г. Кунгура (Пермский край) движутся беспилотники», — говорится в рапорте, направленном Метелице сержантом Волковой. «Такое сообщение действительно регистрировалось, информацию проверили, она не подтвердилась. Видимо, в МЧС позвонил какой-то неравнодушный уралец, которому что-то показалось», — прокомментировал один из источников.
В свердловском управлении МЧС от комментариев воздержались. В УМВД РФ по Екатеринбургу и министерство территориальной безопасности Пермского края направлены запросы по теме, ответы ожидаются.
Накануне украинские беспилотники атаковали Татарстан. Один из БПЛА ударил по общежитию в Елабуге, пострадали 14 человек.
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