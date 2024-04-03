Все банки в Киргизии перестали обслуживать карты «Мир»

03 апреля 2024 в 17:38 Размер текста - 17 +

Из-за санкций США карты «Мир» теперь не обслуживаются в Киргизии Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Киргизии больше не обслуживаются карты «Мир». Это делается во избежание вторичных санкций. Об этом сообщил представитель межбанковского процессингового центра (МПЦ) республики. Новость по теме Как платить за границей в странах, где не работают российские карты «Мир» «К сожалению, всеми банками Кыргызстана было принято такое решение, чтобы не попасть под санкции», — отметил представитель. Его слова передают РИА Новости. Ранее США ввели санкции против АО «Национальная Система Платежных Карт» и оператора карт Платежной системы «Мир». Обслуживать российские карты «Мир» отказались в Армении, Киргизии и в крупнейшем банке Казахстана Halyk Bank. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Киргизии больше не обслуживаются карты «Мир». Это делается во избежание вторичных санкций. Об этом сообщил представитель межбанковского процессингового центра (МПЦ) республики. «К сожалению, всеми банками Кыргызстана было принято такое решение, чтобы не попасть под санкции», — отметил представитель. Его слова передают РИА Новости. Ранее США ввели санкции против АО «Национальная Система Платежных Карт» и оператора карт Платежной системы «Мир». Обслуживать российские карты «Мир» отказались в Армении, Киргизии и в крупнейшем банке Казахстана Halyk Bank.