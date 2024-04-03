Все банки в Киргизии перестали обслуживать карты «Мир»

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ПМЭФ-2018. Петербургский международный экономический форум 2018. Санкт-Петербург, мир, обсуждение вопроса, бизнесмен, платежная система мир, карта мир
Из-за санкций США карты «Мир» теперь не обслуживаются в Киргизии Фото:

В Киргизии больше не обслуживаются карты «Мир». Это делается во избежание вторичных санкций. Об этом сообщил представитель межбанковского процессингового центра (МПЦ) республики.

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«К сожалению, всеми банками Кыргызстана было принято такое решение, чтобы не попасть под санкции», — отметил представитель. Его слова передают РИА Новости.

Ранее США ввели санкции против АО «Национальная Система Платежных Карт» и оператора карт Платежной системы «Мир». Обслуживать российские карты «Мир» отказались в Армении, Киргизии и в крупнейшем банке Казахстана Halyk Bank.

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В Киргизии больше не обслуживаются карты «Мир». Это делается во избежание вторичных санкций. Об этом сообщил представитель межбанковского процессингового центра (МПЦ) республики. «К сожалению, всеми банками Кыргызстана было принято такое решение, чтобы не попасть под санкции», — отметил представитель. Его слова передают РИА Новости. Ранее США ввели санкции против АО «Национальная Система Платежных Карт» и оператора карт Платежной системы «Мир». Обслуживать российские карты «Мир» отказались в Армении, Киргизии и в крупнейшем банке Казахстана Halyk Bank.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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