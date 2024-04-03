Экс-сотрудник пермского УФСБ, обвиняемый в получении взятки, сделал заявление в суде

Экс-майор пермского УФСБ Царегородцев не признал факт получения взятки
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд над Григорием Царегородцевым. Пермь, заключение, обвиняемый, подсудимый, суд, пермский военный суд
Григорий Царегородцев просит переквалифицировать обвинение Фото:

Бывший сотрудник пермского УФСБ Григорий Царегородцев заявил, что получил от неких хакеров Ковалева и Гилева деньги, но это была не взятка. Такое заявление он сделал, выступая в прениях в Пермском гарнизонном военном суде.

«Учитывая открытый формат прений, единственное что могу сказать, что полностью признаю свою вину по статье о мошенничестве и прошу переквалифицировать обвинение. В чем виноват, в том и признался», — передает корреспондент URA.RU слова Царегородцева из зала суда.

Защита обвиняемого также попросила переквалифицировать обвинение со статьи о взятке на мошенничество и приговорить Царегородцева к условному сроку. Царегородцев был арестован в марте 2023 года. По версии следствия, он получил от хакеров Ковалева и Гилева взятку, обещая помочь им избежать уголовной ответственности. Общая сумма полученных денег составила 160 млн рублей. Обвинение просит отправить Царегородцева в колонию строго режима.

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Бывший сотрудник пермского УФСБ Григорий Царегородцев заявил, что получил от неких хакеров Ковалева и Гилева деньги, но это была не взятка. Такое заявление он сделал, выступая в прениях в Пермском гарнизонном военном суде. «Учитывая открытый формат прений, единственное что могу сказать, что полностью признаю свою вину по статье о мошенничестве и прошу переквалифицировать обвинение. В чем виноват, в том и признался», — передает корреспондент URA.RU слова Царегородцева из зала суда. Защита обвиняемого также попросила переквалифицировать обвинение со статьи о взятке на мошенничество и приговорить Царегородцева к условному сроку. Царегородцев был арестован в марте 2023 года. По версии следствия, он получил от хакеров Ковалева и Гилева взятку, обещая помочь им избежать уголовной ответственности. Общая сумма полученных денег составила 160 млн рублей. Обвинение просит отправить Царегородцева в колонию строго режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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