Экс-сотрудник пермского УФСБ, обвиняемый в получении взятки, сделал заявление в суде

Экс-майор пермского УФСБ Царегородцев не признал факт получения взятки

Григорий Царегородцев просит переквалифицировать обвинение Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Бывший сотрудник пермского УФСБ Григорий Царегородцев заявил, что получил от неких хакеров Ковалева и Гилева деньги, но это была не взятка. Такое заявление он сделал, выступая в прениях в Пермском гарнизонном военном суде.

«Учитывая открытый формат прений, единственное что могу сказать, что полностью признаю свою вину по статье о мошенничестве и прошу переквалифицировать обвинение. В чем виноват, в том и признался», — передает корреспондент URA.RU слова Царегородцева из зала суда.

Защита обвиняемого также попросила переквалифицировать обвинение со статьи о взятке на мошенничество и приговорить Царегородцева к условному сроку. Царегородцев был арестован в марте 2023 года. По версии следствия, он получил от хакеров Ковалева и Гилева взятку, обещая помочь им избежать уголовной ответственности. Общая сумма полученных денег составила 160 млн рублей. Обвинение просит отправить Царегородцева в колонию строго режима.