Американец заключил в ХМАО контракт на военную службу в зоне СВО

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Подготовка к военной службе в зоне СВО. ЦВСП Стрелец. Пермь, автомат калашникова, разведка, штурм, боевые действия, участники сво, передок, передовая
Американец решил заключить контракт на военную службу в Центре патриотов в Ханты-Мансийске Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Американец с позывным «Вил» решил заключить контракт на военную службу в Центре патриотов в Ханты-Мансийске. До этого мужчина служил в вооруженных силах США, но затем пошел добровольцем участвовать в спецоперации.

«„Вил“ служил в вооруженных силах США, но осознав, что на самом деле происходит на Украине, несколько месяцев назад приехал на СВО как доброволец. Вместе с российскими парнями плечом к плечу освобождал Авдеевку», — говорится в telegram-канале окружных властей «Югра официально».

Приехать в ХМАО и заключить контракт «Вила» убедили его боевые товарищи. Ими оказались военнослужащие из Пыть-Яха и доброволец из Сербии, который тоже ушел на СВО через Югру.

Ранее URA.RU рассказывало, что Владимир Путин поддержал идею губернатора ХМАО Натальи Комаровой выделить бойцам спецоперации автомобили с ручным управлением для реабилитации. Такие машины нужны военнослужащим, которые получили травмы во время боевых действий.

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Американец с позывным «Вил» решил заключить контракт на военную службу в Центре патриотов в Ханты-Мансийске. До этого мужчина служил в вооруженных силах США, но затем пошел добровольцем участвовать в спецоперации. «„Вил“ служил в вооруженных силах США, но осознав, что на самом деле происходит на Украине, несколько месяцев назад приехал на СВО как доброволец. Вместе с российскими парнями плечом к плечу освобождал Авдеевку», — говорится в telegram-канале окружных властей «Югра официально». Приехать в ХМАО и заключить контракт «Вила» убедили его боевые товарищи. Ими оказались военнослужащие из Пыть-Яха и доброволец из Сербии, который тоже ушел на СВО через Югру. Ранее URA.RU рассказывало, что Владимир Путин поддержал идею губернатора ХМАО Натальи Комаровой выделить бойцам спецоперации автомобили с ручным управлением для реабилитации. Такие машины нужны военнослужащим, которые получили травмы во время боевых действий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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