Американец заключил в ХМАО контракт на военную службу в зоне СВО

03 апреля 2024 в 21:25 Размер текста - 17 +

Американец решил заключить контракт на военную службу в Центре патриотов в Ханты-Мансийске Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Американец с позывным «Вил» решил заключить контракт на военную службу в Центре патриотов в Ханты-Мансийске. До этого мужчина служил в вооруженных силах США, но затем пошел добровольцем участвовать в спецоперации. «„Вил“ служил в вооруженных силах США, но осознав, что на самом деле происходит на Украине, несколько месяцев назад приехал на СВО как доброволец. Вместе с российскими парнями плечом к плечу освобождал Авдеевку», — говорится в telegram-канале окружных властей «Югра официально». Приехать в ХМАО и заключить контракт «Вила» убедили его боевые товарищи. Ими оказались военнослужащие из Пыть-Яха и доброволец из Сербии, который тоже ушел на СВО через Югру. Ранее URA.RU рассказывало, что Владимир Путин поддержал идею губернатора ХМАО Натальи Комаровой выделить бойцам спецоперации автомобили с ручным управлением для реабилитации. Такие машины нужны военнослужащим, которые получили травмы во время боевых действий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американец с позывным «Вил» решил заключить контракт на военную службу в Центре патриотов в Ханты-Мансийске. До этого мужчина служил в вооруженных силах США, но затем пошел добровольцем участвовать в спецоперации. «„Вил“ служил в вооруженных силах США, но осознав, что на самом деле происходит на Украине, несколько месяцев назад приехал на СВО как доброволец. Вместе с российскими парнями плечом к плечу освобождал Авдеевку», — говорится в telegram-канале окружных властей «Югра официально». Приехать в ХМАО и заключить контракт «Вила» убедили его боевые товарищи. Ими оказались военнослужащие из Пыть-Яха и доброволец из Сербии, который тоже ушел на СВО через Югру. Ранее URA.RU рассказывало, что Владимир Путин поддержал идею губернатора ХМАО Натальи Комаровой выделить бойцам спецоперации автомобили с ручным управлением для реабилитации. Такие машины нужны военнослужащим, которые получили травмы во время боевых действий.