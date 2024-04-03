Производство бензина РФ сократилось после атак дронов

04 апреля 2024 в 05:15 Размер текста - 17 +

Заводы снизили выпуск бензина из-за повреждений на установках первичной переработки Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В России за последнюю неделю марта сократилось производство бензина на 12% относительно средних показателей февраля. Об этом следует из данных Росстата. Снижение выработки топлива связано с повреждением установок НПЗ из-за атак украинских дронов. «Выпуск бензина в РФ за последнюю неделю марта составил 110,7 тысяч тонн в сутки, снизившись на 12% относительно среднесуточного показателя февраля», — следует из документа, который есть в распоряжение « Коммерсанта» . Производство дизельного топлива сократилось на 3,5%, до 231 тысяч тонн в сутки. Российские нефтеперерабатывающие заводы снизили выпуск бензина в основном в связи с повреждениями установок первичной переработки из-за атак беспилотников ВСУ. В результате были остановлены установки на Рязанском НПЗ (АТ-6 и АВТ-4), Куйбышевском НПЗ (АВТ-4 и АВТ-5), Сызранском НПЗ (АВТ-6), а также Нижегородском НПЗ (АВТ-6). Большая часть должна вернутся в строй в течение апреля-мая. На внутреннем рынке пока нет нехватки бензина за счет расходования запасов, а также резко увеличившегося импорта из Белоруссии. По оценкам аналитиков GP Morgan, чуть ли не треть всей отечественной нефтепереработки пострадала после атак ВСУ на НПЗ в России. Научный сотрудник Финансового университета при Правительстве России Станислав Митрахович считает, что речь может идти о спаде на 7%, передает «Царьград». При этом США заявили, что не поддерживают удары Украины по российским нефтяным объектам. Однако МИД Франции Стефан Сежурне, напротив, считает, что ВСУ, атакуя российские НПЗ, действует в рамках «легитимной обороны». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России за последнюю неделю марта сократилось производство бензина на 12% относительно средних показателей февраля. Об этом следует из данных Росстата. Снижение выработки топлива связано с повреждением установок НПЗ из-за атак украинских дронов. «Выпуск бензина в РФ за последнюю неделю марта составил 110,7 тысяч тонн в сутки, снизившись на 12% относительно среднесуточного показателя февраля», — следует из документа, который есть в распоряжение «Коммерсанта». Производство дизельного топлива сократилось на 3,5%, до 231 тысяч тонн в сутки. Российские нефтеперерабатывающие заводы снизили выпуск бензина в основном в связи с повреждениями установок первичной переработки из-за атак беспилотников ВСУ. В результате были остановлены установки на Рязанском НПЗ (АТ-6 и АВТ-4), Куйбышевском НПЗ (АВТ-4 и АВТ-5), Сызранском НПЗ (АВТ-6), а также Нижегородском НПЗ (АВТ-6). Большая часть должна вернутся в строй в течение апреля-мая. На внутреннем рынке пока нет нехватки бензина за счет расходования запасов, а также резко увеличившегося импорта из Белоруссии. По оценкам аналитиков GP Morgan, чуть ли не треть всей отечественной нефтепереработки пострадала после атак ВСУ на НПЗ в России. Научный сотрудник Финансового университета при Правительстве России Станислав Митрахович считает, что речь может идти о спаде на 7%, передает «Царьград». При этом США заявили, что не поддерживают удары Украины по российским нефтяным объектам. Однако МИД Франции Стефан Сежурне, напротив, считает, что ВСУ, атакуя российские НПЗ, действует в рамках «легитимной обороны».