Блинкен поспорил с МИД Франции о вопросе «законности» ударов ВСУ по России

Блинкен: США не поддерживают удары Киева по российским нефтебазам

02 апреля 2024 в 19:44 Размер текста - 17 +

Энтони Блинкен заявил, что США не поддерживают удары по РФ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США не поддерживают удары Украины по российским территориям, в частности, по нефтяным объектам. Об этом заявил глава госдепартамента США Энтони Блинкен. Позиция Вашингтона отличается от позиции МИД Франции, назвавшего удары ВСУ по территории РФ «легитимными». «Мы не поддерживали и не содействовали нанесению ударов Украиной за пределами ее территории», — сказал Блинкен на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Франции Стефаном Сежурне в Париже. При этом Сежурне, напротив, считает, что Украина, атакуя российские НПЗ, действует в рамках «легитимной обороны». В марте украинские беспилотники атаковали ряд нефтяных объектов РФ. Среди целей были заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае. Были пострадавшие. СБУ подтверждала свою причастность к ударам. Капитан первого ранга запаса Сергей Горбачев заявлял URA.RU, что таким образом Киев хочет показать Западу, что Украина имеет ресурсы для противостояния России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США не поддерживают удары Украины по российским территориям, в частности, по нефтяным объектам. Об этом заявил глава госдепартамента США Энтони Блинкен. Позиция Вашингтона отличается от позиции МИД Франции, назвавшего удары ВСУ по территории РФ «легитимными». «Мы не поддерживали и не содействовали нанесению ударов Украиной за пределами ее территории», — сказал Блинкен на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Франции Стефаном Сежурне в Париже. При этом Сежурне, напротив, считает, что Украина, атакуя российские НПЗ, действует в рамках «легитимной обороны». В марте украинские беспилотники атаковали ряд нефтяных объектов РФ. Среди целей были заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае. Были пострадавшие. СБУ подтверждала свою причастность к ударам. Капитан первого ранга запаса Сергей Горбачев заявлял URA.RU, что таким образом Киев хочет показать Западу, что Украина имеет ресурсы для противостояния России.