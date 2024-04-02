Блинкен поспорил с МИД Франции о вопросе «законности» ударов ВСУ по России

Блинкен: США не поддерживают удары Киева по российским нефтебазам
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Энтони Блинкен,  stock
Энтони Блинкен заявил, что США не поддерживают удары по РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США не поддерживают удары Украины по российским территориям, в частности, по нефтяным объектам. Об этом заявил глава госдепартамента США Энтони Блинкен. Позиция Вашингтона отличается от позиции МИД Франции, назвавшего удары ВСУ по территории РФ «легитимными».

«Мы не поддерживали и не содействовали нанесению ударов Украиной за пределами ее территории», — сказал Блинкен на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Франции Стефаном Сежурне в Париже. При этом Сежурне, напротив, считает, что Украина, атакуя российские НПЗ, действует в рамках «легитимной обороны».

В марте украинские беспилотники атаковали ряд нефтяных объектов РФ. Среди целей были заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае. Были пострадавшие. СБУ подтверждала свою причастность к ударам. Капитан первого ранга запаса Сергей Горбачев заявлял URA.RU, что таким образом Киев хочет показать Западу, что Украина имеет ресурсы для противостояния России.

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США не поддерживают удары Украины по российским территориям, в частности, по нефтяным объектам. Об этом заявил глава госдепартамента США Энтони Блинкен. Позиция Вашингтона отличается от позиции МИД Франции, назвавшего удары ВСУ по территории РФ «легитимными». «Мы не поддерживали и не содействовали нанесению ударов Украиной за пределами ее территории», — сказал Блинкен на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Франции Стефаном Сежурне в Париже. При этом Сежурне, напротив, считает, что Украина, атакуя российские НПЗ, действует в рамках «легитимной обороны». В марте украинские беспилотники атаковали ряд нефтяных объектов РФ. Среди целей были заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае. Были пострадавшие. СБУ подтверждала свою причастность к ударам. Капитан первого ранга запаса Сергей Горбачев заявлял URA.RU, что таким образом Киев хочет показать Западу, что Украина имеет ресурсы для противостояния России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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