Блинкен поспорил с МИД Франции о вопросе «законности» ударов ВСУ по России

США не поддерживают удары Украины по российским территориям, в частности, по нефтяным объектам. Об этом заявил глава госдепартамента США Энтони Блинкен. Позиция Вашингтона отличается от позиции МИД Франции, назвавшего удары ВСУ по территории РФ «легитимными».
«Мы не поддерживали и не содействовали нанесению ударов Украиной за пределами ее территории», — сказал Блинкен на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Франции Стефаном Сежурне в Париже. При этом Сежурне, напротив, считает, что Украина, атакуя российские НПЗ, действует в рамках «легитимной обороны».
В марте украинские беспилотники атаковали ряд нефтяных объектов РФ. Среди целей были заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае. Были пострадавшие. СБУ подтверждала свою причастность к ударам. Капитан первого ранга запаса Сергей Горбачев заявлял URA.RU, что таким образом Киев хочет показать Западу, что Украина имеет ресурсы для противостояния России.
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