Певица Бьянка рассказала о трудностях во время выступлений из-за пластики ягодиц

04 апреля 2024 в 06:10 Размер текста - 17 +

После операции Бьянка не сможет танцевать на своих концертах (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Певица Бьянка в начале марта сделала липосакцию и увеличение ягодиц собственным жиром, из-за этого ей пришлось отказаться от танцев на своих концертах. Об этом рассказала певица журналистам.



«Послеоперационный процесс по-хорошему занимает два месяца. Концерты будут. У меня нет выбора. Работы очень много. Помимо концертов, это и съемки клипа, и выпуск дуэта. Я просто не буду на концертах так сильно двигаться, как обычно это делаю. Буду стоять. Самое главное — люди услышат мои песни», — приводит слова артистки Voice.



Она подчеркнула, что врачи категорически запретили ей употреблять алкоголь во время реабилитации. Бьянка призналась, что за последние несколько недель выпила всего полбокала белого вина.



В феврале певицу Бьянку пытался похитить мужчина «с лицом Чикатило». Возле салона маникюра к ней подбежал незнакомец с палкой и приказал садиться в авто. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Певица Бьянка в начале марта сделала липосакцию и увеличение ягодиц собственным жиром, из-за этого ей пришлось отказаться от танцев на своих концертах. Об этом рассказала певица журналистам. «Послеоперационный процесс по-хорошему занимает два месяца. Концерты будут. У меня нет выбора. Работы очень много. Помимо концертов, это и съемки клипа, и выпуск дуэта. Я просто не буду на концертах так сильно двигаться, как обычно это делаю. Буду стоять. Самое главное — люди услышат мои песни», — приводит слова артистки Voice. Она подчеркнула, что врачи категорически запретили ей употреблять алкоголь во время реабилитации. Бьянка призналась, что за последние несколько недель выпила всего полбокала белого вина. В феврале певицу Бьянку пытался похитить мужчина «с лицом Чикатило». Возле салона маникюра к ней подбежал незнакомец с палкой и приказал садиться в авто.