03 апреля 2024

Певица Бьянка рассказала о трудностях во время выступлений из-за пластики ягодиц

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, джиган, устименко-вайнштейн денис, бьянка, липницкая татьяна
После операции Бьянка не сможет танцевать на своих концертах (архивное фото) Фото:

Певица Бьянка в начале марта сделала липосакцию и увеличение ягодиц собственным жиром, из-за этого ей пришлось отказаться от танцев на своих концертах. Об этом рассказала певица журналистам.

«Послеоперационный процесс по-хорошему занимает два месяца. Концерты будут. У меня нет выбора. Работы очень много. Помимо концертов, это и съемки клипа, и выпуск дуэта. Я просто не буду на концертах так сильно двигаться, как обычно это делаю. Буду стоять. Самое главное — люди услышат мои песни», — приводит слова артистки Voice.

Она подчеркнула, что врачи категорически запретили ей употреблять алкоголь во время реабилитации. Бьянка призналась, что за последние несколько недель выпила всего полбокала белого вина.

В феврале певицу Бьянку пытался похитить мужчина «с лицом Чикатило». Возле салона маникюра к ней подбежал незнакомец с палкой и приказал садиться в авто.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Певица Бьянка в начале марта сделала липосакцию и увеличение ягодиц собственным жиром, из-за этого ей пришлось отказаться от танцев на своих концертах. Об этом рассказала певица журналистам. «Послеоперационный процесс по-хорошему занимает два месяца. Концерты будут. У меня нет выбора. Работы очень много. Помимо концертов, это и съемки клипа, и выпуск дуэта. Я просто не буду на концертах так сильно двигаться, как обычно это делаю. Буду стоять. Самое главное — люди услышат мои песни», — приводит слова артистки Voice. Она подчеркнула, что врачи категорически запретили ей употреблять алкоголь во время реабилитации. Бьянка призналась, что за последние несколько недель выпила всего полбокала белого вина. В феврале певицу Бьянку пытался похитить мужчина «с лицом Чикатило». Возле салона маникюра к ней подбежал незнакомец с палкой и приказал садиться в авто.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...