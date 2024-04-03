Певица Бьянка рассказала о трудностях во время выступлений из-за пластики ягодиц

Певица Бьянка в начале марта сделала липосакцию и увеличение ягодиц собственным жиром, из-за этого ей пришлось отказаться от танцев на своих концертах. Об этом рассказала певица журналистам.
«Послеоперационный процесс по-хорошему занимает два месяца. Концерты будут. У меня нет выбора. Работы очень много. Помимо концертов, это и съемки клипа, и выпуск дуэта. Я просто не буду на концертах так сильно двигаться, как обычно это делаю. Буду стоять. Самое главное — люди услышат мои песни», — приводит слова артистки Voice.
Она подчеркнула, что врачи категорически запретили ей употреблять алкоголь во время реабилитации. Бьянка призналась, что за последние несколько недель выпила всего полбокала белого вина.
В феврале певицу Бьянку пытался похитить мужчина «с лицом Чикатило». Возле салона маникюра к ней подбежал незнакомец с палкой и приказал садиться в авто.
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