Стала известна причина мощного пожара в «Крокусе»

Материалы отделки стен зала в «Крокусе» могли усугубить пожар во время теракта

Стены зрительного зала «Крокуса» были выполнены из горючих материалов Фото: Роман Наумов © URA.RU

новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Причина масштабного пожара в «Крокусе» заключалась в использовании горючих материалов для отделки стен зрительного зала. Это способствовало быстрому распространению огня после поджога, совершенного террористами. Об этом рассказали в правоохранительных органах.

«Стены зрительного зала „Крокус Сити Холла“ были отделаны горючими материалами, которые могли способствовать очень быстрому распространению огня», — передает слова правоохранителей ТАСС. Там добавили, что материалы были не только высокогорючими, но и токсичными при горении, выделяя большое количество ядовитого дыма. Следствие в настоящее время проводит проверку всех имеющихся данных, документов и сертификатов, заключили правоохранители.

Очевидцы описывали, как стена практически сразу после поджога была охвачена пламенем. Адвокат пострадавших от теракта Игорь Трунов подал заявление в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело против владельцев комплекса за ненадлежащее оборудование здания противопожарными системами, заключили правоохранители.

В МЧС России 28 марта воздержались от оценок эффективности систем противопожарной защиты в зале «Крокус Сити Холл» до момента завершения расследования. Свидетели сообщали, что системы пожаротушения и дымоудаления не сработали после поджога. Известно, что посетители «Крокуса» спасались от террористов, прячась в туалетах и технических помещениях. Одна из пострадавших рассказывала об эвакуации из горящего концертного зала по канату из проводов, передает телеканал 360.