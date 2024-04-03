Адвокаты обжаловали арест активов «Макфы» и ее владельцев на 100 трлн рублей

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Приговор диверсанту Узялло в областном суде. Челябинск, уголовное дело, приговор, судья, суд
Суду предстоит разобраться с казусом, который уже несколько дней обсуждают юристы и обычные граждане Фото:
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Генпрокуратура возвращает государству активы холдинга «Макфа»

Юристы обжаловали наложенный ФССП арест на активы холдинга «Макфа» и ее владельцев — экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича, бывшего депутата Госдумы Вадима Белоусова и членов их семей. Информация об этом появилась 3 апреля.

«Адвокаты обжаловали арест активов на 100 триллионов рублей по иску Генпрокуратуры о взыскании имущества компании „Макфа“ и аффилированных с ней компаний в интересах РФ», — сообщил ТАСС. Информации о принятии судом к рассмотрению этого заявления пока нет.

Общая стоимость активов «Макфы» ранее оценивалась в 46 млрд рублей. Сумма в 100 триллионов рублей была указана в постановлении ФССП после того, как Центральный районный суд Челябинска по ходатайству Генпрокуратуры РФ наложил арест на активы «Макфы». Юристы «Макфы» назвали эту сумму «творчеством пристава».

Генпрокуратура решила обратить в доход государства акции крупнейшего в стране производителя макаронных изделий. В пресс-службе холдинга эту ситуацию не комментируют.

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Юристы обжаловали наложенный ФССП арест на активы холдинга «Макфа» и ее владельцев — экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича, бывшего депутата Госдумы Вадима Белоусова и членов их семей. Информация об этом появилась 3 апреля. «Адвокаты обжаловали арест активов на 100 триллионов рублей по иску Генпрокуратуры о взыскании имущества компании „Макфа“ и аффилированных с ней компаний в интересах РФ», — сообщил ТАСС. Информации о принятии судом к рассмотрению этого заявления пока нет. Общая стоимость активов «Макфы» ранее оценивалась в 46 млрд рублей. Сумма в 100 триллионов рублей была указана в постановлении ФССП после того, как Центральный районный суд Челябинска по ходатайству Генпрокуратуры РФ наложил арест на активы «Макфы». Юристы «Макфы» назвали эту сумму «творчеством пристава». Генпрокуратура решила обратить в доход государства акции крупнейшего в стране производителя макаронных изделий. В пресс-службе холдинга эту ситуацию не комментируют.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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