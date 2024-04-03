Адвокаты обжаловали арест активов «Макфы» и ее владельцев на 100 трлн рублей

03 апреля 2024 в 18:28 Размер текста - 17 +

Суду предстоит разобраться с казусом, который уже несколько дней обсуждают юристы и обычные граждане Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Генпрокуратура возвращает государству активы холдинга «Макфа» Юристы обжаловали наложенный ФССП арест на активы холдинга «Макфа» и ее владельцев — экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича, бывшего депутата Госдумы Вадима Белоусова и членов их семей. Информация об этом появилась 3 апреля. «Адвокаты обжаловали арест активов на 100 триллионов рублей по иску Генпрокуратуры о взыскании имущества компании „Макфа“ и аффилированных с ней компаний в интересах РФ», — сообщил ТАСС. Информации о принятии судом к рассмотрению этого заявления пока нет. Общая стоимость активов «Макфы» ранее оценивалась в 46 млрд рублей. Сумма в 100 триллионов рублей была указана в постановлении ФССП после того, как Центральный районный суд Челябинска по ходатайству Генпрокуратуры РФ наложил арест на активы «Макфы». Юристы «Макфы» назвали эту сумму «творчеством пристава». Генпрокуратура решила обратить в доход государства акции крупнейшего в стране производителя макаронных изделий. В пресс-службе холдинга эту ситуацию не комментируют. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Юристы обжаловали наложенный ФССП арест на активы холдинга «Макфа» и ее владельцев — экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича, бывшего депутата Госдумы Вадима Белоусова и членов их семей. Информация об этом появилась 3 апреля. «Адвокаты обжаловали арест активов на 100 триллионов рублей по иску Генпрокуратуры о взыскании имущества компании „Макфа“ и аффилированных с ней компаний в интересах РФ», — сообщил ТАСС. Информации о принятии судом к рассмотрению этого заявления пока нет. Общая стоимость активов «Макфы» ранее оценивалась в 46 млрд рублей. Сумма в 100 триллионов рублей была указана в постановлении ФССП после того, как Центральный районный суд Челябинска по ходатайству Генпрокуратуры РФ наложил арест на активы «Макфы». Юристы «Макфы» назвали эту сумму «творчеством пристава». Генпрокуратура решила обратить в доход государства акции крупнейшего в стране производителя макаронных изделий. В пресс-службе холдинга эту ситуацию не комментируют.