Адвокаты обжаловали арест активов «Макфы» и ее владельцев на 100 трлн рублей

Юристы обжаловали наложенный ФССП арест на активы холдинга «Макфа» и ее владельцев — экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича, бывшего депутата Госдумы Вадима Белоусова и членов их семей. Информация об этом появилась 3 апреля.
«Адвокаты обжаловали арест активов на 100 триллионов рублей по иску Генпрокуратуры о взыскании имущества компании „Макфа“ и аффилированных с ней компаний в интересах РФ», — сообщил ТАСС. Информации о принятии судом к рассмотрению этого заявления пока нет.
Общая стоимость активов «Макфы» ранее оценивалась в 46 млрд рублей. Сумма в 100 триллионов рублей была указана в постановлении ФССП после того, как Центральный районный суд Челябинска по ходатайству Генпрокуратуры РФ наложил арест на активы «Макфы». Юристы «Макфы» назвали эту сумму «творчеством пристава».
Генпрокуратура решила обратить в доход государства акции крупнейшего в стране производителя макаронных изделий. В пресс-службе холдинга эту ситуацию не комментируют.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!