03 апреля 2024

В ЯНАО пройдет финал чемпионата России по снежному волейболу

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Международный турнир по волейболу среди женских команд на Кубок Первого Президента Российской Федерации Б.Н.Ельцина. Екатеринбург , волейбол, спорт, матч, волейбольный мяч, игра, руки
Новый Уренгой во второй раз станет столицей снежного волейбола Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) команды со всей страны разыграют комплект медалей чемпионата России по снежному волейболу. Об этом сообщил мэр города Андрей Воронов в своем telegram-канале.

«Новый Уренгой во второй раз станет столицей снежного волейбола. Сильнейшие команды разыграют медали чемпионата России и закроют сезон. Мы болеем за родной „Факел“», — говорится в сообщении.

Матчи пройдут с 5 по 7 апреля на городской площадке «Виадук», вход для болельщиков — свободный. За награды будут бороться восемь мужских и восемь женских команд из Брянска, Москвы, Казани, Санкт-Петербурга, Калининградской области.

Ранее URA.RU сообщало о том, что фигуристы из разных уголков страны соберутся в Салехарде (ЯНАО) на финале кубка России по синхронному катанию на коньках. Вместе с ним в столице Ямала состоятся всероссийские соревнования «Кубок Арктики».

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В Новом Уренгое (ЯНАО) команды со всей страны разыграют комплект медалей чемпионата России по снежному волейболу. Об этом сообщил мэр города Андрей Воронов в своем telegram-канале. «Новый Уренгой во второй раз станет столицей снежного волейбола. Сильнейшие команды разыграют медали чемпионата России и закроют сезон. Мы болеем за родной „Факел“», — говорится в сообщении. Матчи пройдут с 5 по 7 апреля на городской площадке «Виадук», вход для болельщиков — свободный. За награды будут бороться восемь мужских и восемь женских команд из Брянска, Москвы, Казани, Санкт-Петербурга, Калининградской области. Ранее URA.RU сообщало о том, что фигуристы из разных уголков страны соберутся в Салехарде (ЯНАО) на финале кубка России по синхронному катанию на коньках. Вместе с ним в столице Ямала состоятся всероссийские соревнования «Кубок Арктики».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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