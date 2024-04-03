В ЯНАО пройдет финал чемпионата России по снежному волейболу

В Новом Уренгое (ЯНАО) команды со всей страны разыграют комплект медалей чемпионата России по снежному волейболу. Об этом сообщил мэр города Андрей Воронов в своем telegram-канале.
«Новый Уренгой во второй раз станет столицей снежного волейбола. Сильнейшие команды разыграют медали чемпионата России и закроют сезон. Мы болеем за родной „Факел“», — говорится в сообщении.
Матчи пройдут с 5 по 7 апреля на городской площадке «Виадук», вход для болельщиков — свободный. За награды будут бороться восемь мужских и восемь женских команд из Брянска, Москвы, Казани, Санкт-Петербурга, Калининградской области.
Ранее URA.RU сообщало о том, что фигуристы из разных уголков страны соберутся в Салехарде (ЯНАО) на финале кубка России по синхронному катанию на коньках. Вместе с ним в столице Ямала состоятся всероссийские соревнования «Кубок Арктики».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В Новом Уренгое (ЯНАО) команды со всей страны разыграют комплект медалей чемпионата России по снежному волейболу. Об этом сообщил мэр города Андрей Воронов в своем telegram-канале. «Новый Уренгой во второй раз станет столицей снежного волейбола. Сильнейшие команды разыграют медали чемпионата России и закроют сезон. Мы болеем за родной „Факел“», — говорится в сообщении. Матчи пройдут с 5 по 7 апреля на городской площадке «Виадук», вход для болельщиков — свободный. За награды будут бороться восемь мужских и восемь женских команд из Брянска, Москвы, Казани, Санкт-Петербурга, Калининградской области. Ранее URA.RU сообщало о том, что фигуристы из разных уголков страны соберутся в Салехарде (ЯНАО) на финале кубка России по синхронному катанию на коньках. Вместе с ним в столице Ямала состоятся всероссийские соревнования «Кубок Арктики».