В ЯНАО пройдет финал чемпионата России по снежному волейболу

04 апреля 2024 в 12:38 Размер текста - 17 +

Новый Уренгой во второй раз станет столицей снежного волейбола Фото: Анна Майорова © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) команды со всей страны разыграют комплект медалей чемпионата России по снежному волейболу. Об этом сообщил мэр города Андрей Воронов в своем telegram-канале. «Новый Уренгой во второй раз станет столицей снежного волейбола. Сильнейшие команды разыграют медали чемпионата России и закроют сезон. Мы болеем за родной „Факел“», — говорится в сообщении. Матчи пройдут с 5 по 7 апреля на городской площадке «Виадук», вход для болельщиков — свободный. За награды будут бороться восемь мужских и восемь женских команд из Брянска, Москвы, Казани, Санкт-Петербурга, Калининградской области. Ранее URA.RU сообщало о том, что фигуристы из разных уголков страны соберутся в Салехарде (ЯНАО) на финале кубка России по синхронному катанию на коньках. Вместе с ним в столице Ямала состоятся всероссийские соревнования «Кубок Арктики». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Новом Уренгое (ЯНАО) команды со всей страны разыграют комплект медалей чемпионата России по снежному волейболу. Об этом сообщил мэр города Андрей Воронов в своем telegram-канале. «Новый Уренгой во второй раз станет столицей снежного волейбола. Сильнейшие команды разыграют медали чемпионата России и закроют сезон. Мы болеем за родной „Факел“», — говорится в сообщении. Матчи пройдут с 5 по 7 апреля на городской площадке «Виадук», вход для болельщиков — свободный. За награды будут бороться восемь мужских и восемь женских команд из Брянска, Москвы, Казани, Санкт-Петербурга, Калининградской области. Ранее URA.RU сообщало о том, что фигуристы из разных уголков страны соберутся в Салехарде (ЯНАО) на финале кубка России по синхронному катанию на коньках. Вместе с ним в столице Ямала состоятся всероссийские соревнования «Кубок Арктики».