Генпрокуратура назвала приостановку предприятий «Макфы» попыткой давления на суд. Видео

04 апреля 2024 в 18:48 Размер текста - 17 +

Предприятия группы компаний «Макфа» продолжают работать в штатном режиме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Генпрокуратура возвращает государству активы холдинга «Макфа» Генпрокуратура России назвала информацию о приостановке работы предприятий «Макфы» попыткой давления на суд. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Информация о том, что предприятия группы „Макфа“ приостановили деятельность, не соответствуют действительности. Это, скорее, пиар-фантазии некоторых юристов, растиражированные СМИ ради искусственного создания социальной напряженности и оказания давления на суд», — сообщил представитель Генпрокуратуры на видео, размещенном в официальном telegram-канале ведомства. В видео указано, что давление на суд оказывается с целью вынесения решения в пользу бенефициаров холдинга. Они находятся в международном розыске, но компания продолжает функционировать в штатном режиме. По данным Генпрокуратуры, принятые обеспечительные меры не препятствуют выплате работникам зарплаты, исполнению социальных и налоговых обязательств, а также производству и реализации готовой продукции. О том, что блокировка счетов предприятий «Макфы» обернется убытками для холдинга, заявил юрист компании Игорь Трунов. По его словам, это скажется на ценах на макаронные изделия и приведет к другим нежелательным последствиям. Между тем в Челябинске предприятия «Макфы» продолжают работать. К примеру, соответствующее объявление появилось на сайте «Первого хлебокомбината», одного из ключевых предприятий. Арест на предприятия «Макфы» наложено по требованию Генпрокуратуры, которая обратилась в Центральный районный суд Челябинска с иском взыскании акций предприятий «Макфы» в пользу государства. По мнению ведомства, бизнес имеет коррупционное происхождение, поскольку его владельцы занимались им, будучи представителями органов государственной власти. Основателями холдинга являются челябинский экс-губернатор Михаил Юревич и экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов. Оба находятся в международном розыске. В пресс-службе холдинга претензии Генпрокуратуры не комментируют. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Генпрокуратура России назвала информацию о приостановке работы предприятий «Макфы» попыткой давления на суд. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Информация о том, что предприятия группы „Макфа“ приостановили деятельность, не соответствуют действительности. Это, скорее, пиар-фантазии некоторых юристов, растиражированные СМИ ради искусственного создания социальной напряженности и оказания давления на суд», — сообщил представитель Генпрокуратуры на видео, размещенном в официальном telegram-канале ведомства. В видео указано, что давление на суд оказывается с целью вынесения решения в пользу бенефициаров холдинга. Они находятся в международном розыске, но компания продолжает функционировать в штатном режиме. По данным Генпрокуратуры, принятые обеспечительные меры не препятствуют выплате работникам зарплаты, исполнению социальных и налоговых обязательств, а также производству и реализации готовой продукции. О том, что блокировка счетов предприятий «Макфы» обернется убытками для холдинга, заявил юрист компании Игорь Трунов. По его словам, это скажется на ценах на макаронные изделия и приведет к другим нежелательным последствиям. Между тем в Челябинске предприятия «Макфы» продолжают работать. К примеру, соответствующее объявление появилось на сайте «Первого хлебокомбината», одного из ключевых предприятий. Арест на предприятия «Макфы» наложено по требованию Генпрокуратуры, которая обратилась в Центральный районный суд Челябинска с иском взыскании акций предприятий «Макфы» в пользу государства. По мнению ведомства, бизнес имеет коррупционное происхождение, поскольку его владельцы занимались им, будучи представителями органов государственной власти. Основателями холдинга являются челябинский экс-губернатор Михаил Юревич и экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов. Оба находятся в международном розыске. В пресс-службе холдинга претензии Генпрокуратуры не комментируют.