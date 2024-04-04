На челябинском предприятии «Макфы» сделали заявление для работников

Одно из ключевых предприятий «Макфы» продолжит работать в штатном режиме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Генпрокуратура возвращает государству активы холдинга «Макфа»

Руководство «Первого хлебокомбината», одного из ключевых челябинских предприятий холдинга «Макфа», уведомило сотрудников о продолжении работы в обычном режиме и сохранении всех выплат. Заявление появилось на сайте компании 4 апреля.

«Предприятие продолжает работу в штатном режиме. Условия труда, режима и оплаты труда сохраняются. Выплата заработной платы будет произведена в установленные сроки. Остановка технологического процесса не планируется», — говорится в тексте.

Чем вызвана необходимость подобного обращения — информации нет. В пресс-службе компании воздерживаются от комментариев.

Иск Генпрокуратуры о взыскании акций предприятий «Макфы» в пользу государства поступил в Центральный районный суд Челябинска 28 марта. По мнению ведомства, бизнес имеет коррупционное происхождение, поскольку его владельцы занимались им, будучи представителями органов государственной власти. Основатель холдинга, челябинский экс-губернатор Михаил Юревич и его бизнес партнер, бывший депутат Госдумы Вадим Белоусов объявлены в международный розыск и находятся за пределами РФ. Их имущество и счета, а также имущество и счета их бизнес партнеров и родственников арестованы, равно как и активы «Макфы».