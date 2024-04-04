На челябинском предприятии «Макфы» сделали заявление для работников

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Алексей Текслер на открытии XXIX ежегодной областной агропромышленной выставки «АГРО-2022». Челябинск , макфа, агро2022, первый хлебокомбинат
Одно из ключевых предприятий «Макфы» продолжит работать в штатном режиме Фото:
новость из сюжета
Генпрокуратура возвращает государству активы холдинга «Макфа»

Руководство «Первого хлебокомбината», одного из ключевых челябинских предприятий холдинга «Макфа», уведомило сотрудников о продолжении работы в обычном режиме и сохранении всех выплат. Заявление появилось на сайте компании 4 апреля.

«Предприятие продолжает работу в штатном режиме. Условия труда, режима и оплаты труда сохраняются. Выплата заработной платы будет произведена в установленные сроки. Остановка технологического процесса не планируется», — говорится в тексте.

Чем вызвана необходимость подобного обращения — информации нет. В пресс-службе компании воздерживаются от комментариев.

Иск Генпрокуратуры о взыскании акций предприятий «Макфы» в пользу государства поступил в Центральный районный суд Челябинска 28 марта. По мнению ведомства, бизнес имеет коррупционное происхождение, поскольку его владельцы занимались им, будучи представителями органов государственной власти. Основатель холдинга, челябинский экс-губернатор Михаил Юревич и его бизнес партнер, бывший депутат Госдумы Вадим Белоусов объявлены в международный розыск и находятся за пределами РФ. Их имущество и счета, а также имущество и счета их бизнес партнеров и родственников арестованы, равно как и активы «Макфы».

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Руководство «Первого хлебокомбината», одного из ключевых челябинских предприятий холдинга «Макфа», уведомило сотрудников о продолжении работы в обычном режиме и сохранении всех выплат. Заявление появилось на сайте компании 4 апреля. «Предприятие продолжает работу в штатном режиме. Условия труда, режима и оплаты труда сохраняются. Выплата заработной платы будет произведена в установленные сроки. Остановка технологического процесса не планируется», — говорится в тексте. Чем вызвана необходимость подобного обращения — информации нет. В пресс-службе компании воздерживаются от комментариев. Иск Генпрокуратуры о взыскании акций предприятий «Макфы» в пользу государства поступил в Центральный районный суд Челябинска 28 марта. По мнению ведомства, бизнес имеет коррупционное происхождение, поскольку его владельцы занимались им, будучи представителями органов государственной власти. Основатель холдинга, челябинский экс-губернатор Михаил Юревич и его бизнес партнер, бывший депутат Госдумы Вадим Белоусов объявлены в международный розыск и находятся за пределами РФ. Их имущество и счета, а также имущество и счета их бизнес партнеров и родственников арестованы, равно как и активы «Макфы».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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