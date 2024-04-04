Адвокат указал на болезненные для «Макфы» последствия из-за ареста активов

Адвокат Игорь Трунов, защищающий интересы экс-владельцев холдинга «Макфа», рассказал, что блокировка счетов компании приведет к многомиллионным убыткам. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на юриста Трунова.
«Аресты наложили на счета и запретили переводы денег и транзакции с иностранными компаниями, которые входят в компанию „Макфа“. Это самое болезненное в данной ситуации», — цитируют РИА Новости слова адвоката Игоря Трунова. Предприятие в ближайший месяц может потерять около миллиарда рублей прибыли, добавил он. Адвокат считает, что после блокировки счетов компании цены на макароны «Макфа» могут вырасти.
Ранее судебные приставы описали имущество бенефициаров холдинга «Макфа». Их адвокат Игорь Трунов считает, что действия служителей закона навредят государству.
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