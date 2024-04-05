От каких новых функций Apple может отключить россиян

Wylsacom: Apple способен убрать оплату с помощью мобильных операторов

05 апреля 2024 в 09:16 Размер текста - 17 +

Apple может отключить Россию от любых функций, считает Wylsacom Фото: Размик Закарян © URA.RU Компания Apple может ограничить россиян от возможности оплаты в магазинах устройства в App Store своих гаджетов с помощью мобильных операторов. Об этом в беседе с URA.RU рассказал эксперт по гаджетам, видеоблогер, автор YouTube-канала Wylsacom (10,6 млн подписчиков) Валентин Петухов. «Apple может отключить Россию от любых функций. Например, убрать оплату с помощью операторов МТС и „Билайн“. Конечно, компании это не нужно и не выгодно, но помимо желаний Apple, есть еще и политическая сила. Я так понимаю, производитель опасается каких-то вторичных санкций», — объяснил Валентин Петухов. При этом эксперт по гаджетам подчеркнул, что это отключение россияне смогут обойти. «Если отключение оплаты с помощью мобильных операторов произойдет, то можно будет создать например, американский, польский или турецкий аккаунт и работать дальше. Так сейчас делают пользователи консолей PlayStation и Xbox. У них тоже магазины закрыты, доступа к ним нет. Это, конечно, усложнит пользователям жизнь, но в целом ограничить доступ к чему-то будет сложно», — отметил Петухов. Новость по теме В Роскачестве предупредили об отключении смартфонов Apple и Android в РФ Так же в разговоре с URA.RU автор YouTube-канала Pro Hi-Tech (783 тысячb подписчиков), эксперт по гаджетам Илья Корнейчук напомнил, что устройства Apple постоянно собирают, и имеют на это право, личные данные пользователя. «Apple — это устройство, созданное на закрытой системе. Покупая его, потребитель соглашается с тем, что не владеет этим софтом (программным обеспечением). Он принадлежит компании Apple, а потребитель может просто им пользоваться. Следовательно, компания спокойно может собирать личные данные пользователя. Поэтому тем, кто работает с чувствительной информацией, рекомендую отечественные устройства. Например, на операционных системах Aurora и Astra Linux. Они сертифицированы для работы с информацией, которая не должна вытекать за рубеж. А еще безопаснее хранить личную информацию на устройствах, не подключенных к интернету», — добавил он. Ранее компания Apple ограничила работу платежного сервиса Apple Pay в России и приостановила продажу своей продукции на территории РФ. Это произошло из-за того, что страны Евросоюза на фоне СВО ввели в отношении России масштабные экономические санкции. В итоге с марта 2022 года россияне стали сталкиваться с проблемой оплаты Apple Music, Apple iCloud. В качестве альтернативы появилась возможность делать это при помощи мобильного телефона. После того, как Apple удалили из App Store мобильные приложения российских банков и ввели запрет на использование карт РФ в системе Apple Pay, к американской компании обратилась ФАС. Так как в действиях корпорации содержатся признаки нарушения антимонопольного законодательства. Apple создает преимущественные условия для платежной системы Apple Pay, собственных приложений и программ сторонних разработчиков, зарегистрированных не в России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Компания Apple может ограничить россиян от возможности оплаты в магазинах устройства в App Store своих гаджетов с помощью мобильных операторов. Об этом в беседе с URA.RU рассказал эксперт по гаджетам, видеоблогер, автор YouTube-канала Wylsacom (10,6 млн подписчиков) Валентин Петухов. «Apple может отключить Россию от любых функций. Например, убрать оплату с помощью операторов МТС и „Билайн“. Конечно, компании это не нужно и не выгодно, но помимо желаний Apple, есть еще и политическая сила. Я так понимаю, производитель опасается каких-то вторичных санкций», — объяснил Валентин Петухов. При этом эксперт по гаджетам подчеркнул, что это отключение россияне смогут обойти. «Если отключение оплаты с помощью мобильных операторов произойдет, то можно будет создать например, американский, польский или турецкий аккаунт и работать дальше. Так сейчас делают пользователи консолей PlayStation и Xbox. У них тоже магазины закрыты, доступа к ним нет. Это, конечно, усложнит пользователям жизнь, но в целом ограничить доступ к чему-то будет сложно», — отметил Петухов. Так же в разговоре с URA.RU автор YouTube-канала Pro Hi-Tech (783 тысячb подписчиков), эксперт по гаджетам Илья Корнейчук напомнил, что устройства Apple постоянно собирают, и имеют на это право, личные данные пользователя. «Apple — это устройство, созданное на закрытой системе. Покупая его, потребитель соглашается с тем, что не владеет этим софтом (программным обеспечением). Он принадлежит компании Apple, а потребитель может просто им пользоваться. Следовательно, компания спокойно может собирать личные данные пользователя. Поэтому тем, кто работает с чувствительной информацией, рекомендую отечественные устройства. Например, на операционных системах Aurora и Astra Linux. Они сертифицированы для работы с информацией, которая не должна вытекать за рубеж. А еще безопаснее хранить личную информацию на устройствах, не подключенных к интернету», — добавил он. Ранее компания Apple ограничила работу платежного сервиса Apple Pay в России и приостановила продажу своей продукции на территории РФ. Это произошло из-за того, что страны Евросоюза на фоне СВО ввели в отношении России масштабные экономические санкции. В итоге с марта 2022 года россияне стали сталкиваться с проблемой оплаты Apple Music, Apple iCloud. В качестве альтернативы появилась возможность делать это при помощи мобильного телефона. После того, как Apple удалили из App Store мобильные приложения российских банков и ввели запрет на использование карт РФ в системе Apple Pay, к американской компании обратилась ФАС. Так как в действиях корпорации содержатся признаки нарушения антимонопольного законодательства. Apple создает преимущественные условия для платежной системы Apple Pay, собственных приложений и программ сторонних разработчиков, зарегистрированных не в России.