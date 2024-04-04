Киев спустя пять месяцев подтвердил гибель штурмовиков 128-й бригады

04 апреля 2024 в 20:13 Размер текста - 17 +

Илья Витюк заявил, что во время построения погибли 30 человек Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина подтвердила информацию о гибели штурмовиков 128-й бригады ВСУ во время построения в ноябре 2023 года в Запорожской области. Об этом заявил начальник департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины Илья Витюк. «В ходе расследования одной из атак, во время которой погибло более 30 наших военнослужащих мы нашли, что на одно из устройств, на котором был мессенджер Signal, пришло сообщение о конкретной дате и месте построения военнослужащих. Туда в дальнейшем и прилетела ракета», — заявил Илья Витюк в разговоре с агентством «Укринформ». Он добавил, что речь идет именно про удар в Запорожской области, который был в ноябре. По его словам, телефоны военных были взломаны. Он назвал и вероятный способ — рассылка фишинговых сообщений для взлома мессенджеров. Власти Украины несколько месяцы умалчивали потери 128-й бригады. Однако украинские депутаты говорили, что тогда погибли 28 человек. Сама бригада заявляла о 19. Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов приводит другие данные. По его информации, бригада потеряла 50 человек. После удара был уволен командир 128-й бригады Дмитрий Лысюк. Украинские СМИ писали, что он опоздал на построение и поэтому не пострадал. Тогда во время атаки погиб один из лучших артиллеристов ВСУ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина подтвердила информацию о гибели штурмовиков 128-й бригады ВСУ во время построения в ноябре 2023 года в Запорожской области. Об этом заявил начальник департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины Илья Витюк. «В ходе расследования одной из атак, во время которой погибло более 30 наших военнослужащих мы нашли, что на одно из устройств, на котором был мессенджер Signal, пришло сообщение о конкретной дате и месте построения военнослужащих. Туда в дальнейшем и прилетела ракета», — заявил Илья Витюк в разговоре с агентством «Укринформ». Он добавил, что речь идет именно про удар в Запорожской области, который был в ноябре. По его словам, телефоны военных были взломаны. Он назвал и вероятный способ — рассылка фишинговых сообщений для взлома мессенджеров. Власти Украины несколько месяцы умалчивали потери 128-й бригады. Однако украинские депутаты говорили, что тогда погибли 28 человек. Сама бригада заявляла о 19. Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов приводит другие данные. По его информации, бригада потеряла 50 человек. После удара был уволен командир 128-й бригады Дмитрий Лысюк. Украинские СМИ писали, что он опоздал на построение и поэтому не пострадал. Тогда во время атаки погиб один из лучших артиллеристов ВСУ.