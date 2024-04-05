Губернатор Мурманской области Андрей Чибис пришел в себя после операции. Он поблагодарил врачей за спасение.
«Дорогие друзья, пришел в себя после операции. Огромное спасибо нашим врачам, которые спасли и сделали все быстро четко и правильно. И всем вам за то, что переживаете и поддерживает. Дальше буду восстанавливаться и дальше в бой только вперед», — сказал он. Видео опубликовано в telegram-канале губернатора.
Вчера вечером Чибис получил ножевое ранение. Напавшим на губернатора Мурманской области оказался житель Апатитов. Его ранили в ногу при задержании. Губернатору была оказана необходимая медицинская помощь.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.