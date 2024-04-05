Раненый в живот губернатор Чибис пришел в себя после операции. Видео

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V Международный арктический форум, первый день. Санкт-Петербург, портрет, чибис андрей
Губернатор Андрей Чибис поблагодарил врачей за спасение жизни Фото:
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Губернатора Мурманской области ранили ножом

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис пришел в себя после операции. Он поблагодарил врачей за спасение.

«Дорогие друзья, пришел в себя после операции. Огромное спасибо нашим врачам, которые спасли и сделали все быстро четко и правильно. И всем вам за то, что переживаете и поддерживает. Дальше буду восстанавливаться и дальше в бой только вперед», — сказал он. Видео опубликовано в telegram-канале губернатора.

Вчера вечером Чибис получил ножевое ранение. Напавшим на губернатора Мурманской области оказался житель Апатитов. Его ранили в ногу при задержании. Губернатору была оказана необходимая медицинская помощь.

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Губернатор Мурманской области Андрей Чибис пришел в себя после операции. Он поблагодарил врачей за спасение. «Дорогие друзья, пришел в себя после операции. Огромное спасибо нашим врачам, которые спасли и сделали все быстро четко и правильно. И всем вам за то, что переживаете и поддерживает. Дальше буду восстанавливаться и дальше в бой только вперед», — сказал он. Видео опубликовано в telegram-канале губернатора. Вчера вечером Чибис получил ножевое ранение. Напавшим на губернатора Мурманской области оказался житель Апатитов. Его ранили в ногу при задержании. Губернатору была оказана необходимая медицинская помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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