Раненый в живот губернатор Чибис пришел в себя после операции. Видео

05 апреля 2024 в 10:04 Размер текста - 17 +

Губернатор Андрей Чибис поблагодарил врачей за спасение жизни Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Губернатора Мурманской области ранили ножом Губернатор Мурманской области Андрей Чибис пришел в себя после операции. Он поблагодарил врачей за спасение. «Дорогие друзья, пришел в себя после операции. Огромное спасибо нашим врачам, которые спасли и сделали все быстро четко и правильно. И всем вам за то, что переживаете и поддерживает. Дальше буду восстанавливаться и дальше в бой только вперед», — сказал он. Видео опубликовано в telegram-канале губернатора. Вчера вечером Чибис получил ножевое ранение. Напавшим на губернатора Мурманской области оказался житель Апатитов. Его ранили в ногу при задержании. Губернатору была оказана необходимая медицинская помощь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис пришел в себя после операции. Он поблагодарил врачей за спасение. «Дорогие друзья, пришел в себя после операции. Огромное спасибо нашим врачам, которые спасли и сделали все быстро четко и правильно. И всем вам за то, что переживаете и поддерживает. Дальше буду восстанавливаться и дальше в бой только вперед», — сказал он. Видео опубликовано в telegram-канале губернатора. Вчера вечером Чибис получил ножевое ранение. Напавшим на губернатора Мурманской области оказался житель Апатитов. Его ранили в ногу при задержании. Губернатору была оказана необходимая медицинская помощь.