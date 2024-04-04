Тюменцы стали чаще впадать в депрессию

Жители Тюменской области стали больше принимать антидепрессантов. По данным аналитиков, в начале 2024 года жители региона купили 46 тысяч упаковок препаратов, а годом ранее только 28 тысяч упаковок.
«За два месяца 2024 года тюменцы увеличили траты на антидепрессанты. За это время число проданных упаковок выросло на 64,4% — с 28 до 46 тысяч штук», — передает РБК Тюмень данные аналитиков DSM Group. В денежном эквиваленте рост составил 82,2%. На препараты от депрессий жители области потратила в начале года 26,6 миллиона рублей.
Врач-невролог Алексей Борисов пояснил РБК Тюмень, что увеличение продаж антидепрессантов связано с увеличением тревожности жителей региона в связи с событиями в стране. Также причина роста продаж кроется в расширении списка болезней для применения препарата. Их назначают при мигрени и хронической боли в спине. В денежном эквиваленте увеличение стоимости связано и с изменением курса доллара, так как многие антидепрессанты производятся за рубежом.
Аналитики отметили тенденцию к росту продаж вышеуказанных препаратов и в целом по стране. Так, с начала 2024 года в российских аптеках было продано 3,6 млн упаковок антидепрессантов на общую сумму 2,9 млрд рублей. Эта сумма стала рекордной за последние пять лет. Прирост продаж по сравнению с тем же периодом 2023 года составил 45%.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Жители Тюменской области стали больше принимать антидепрессантов. По данным аналитиков, в начале 2024 года жители региона купили 46 тысяч упаковок препаратов, а годом ранее только 28 тысяч упаковок. «За два месяца 2024 года тюменцы увеличили траты на антидепрессанты. За это время число проданных упаковок выросло на 64,4% — с 28 до 46 тысяч штук», — передает РБК Тюмень данные аналитиков DSM Group. В денежном эквиваленте рост составил 82,2%. На препараты от депрессий жители области потратила в начале года 26,6 миллиона рублей. Врач-невролог Алексей Борисов пояснил РБК Тюмень, что увеличение продаж антидепрессантов связано с увеличением тревожности жителей региона в связи с событиями в стране. Также причина роста продаж кроется в расширении списка болезней для применения препарата. Их назначают при мигрени и хронической боли в спине. В денежном эквиваленте увеличение стоимости связано и с изменением курса доллара, так как многие антидепрессанты производятся за рубежом. Аналитики отметили тенденцию к росту продаж вышеуказанных препаратов и в целом по стране. Так, с начала 2024 года в российских аптеках было продано 3,6 млн упаковок антидепрессантов на общую сумму 2,9 млрд рублей. Эта сумма стала рекордной за последние пять лет. Прирост продаж по сравнению с тем же периодом 2023 года составил 45%.