Россияне стали чаще принимать антидепрессанты

Продажи антидепрессантов в России выросли почти вдвое

27 марта 2024 в 10:17 Размер текста - 17 +

Продажи антидепрессантов в России выросли на 45% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В России зафиксировали рост продаж антидепрессантов в розничной сети. С начала 2024 года в российских аптеках было продано 3,6 млн упаковок антидепрессантов на общую сумму 2,9 млрд рублей, сообщает маркетинговое агентства DSM Group. Эта сумма стала рекордной за последние пять лет. Прирост продаж по сравнению с тем же периодом 2023 года составил 45%. «В российских аптеках за первые 11 недель 2024 г. было продано 3,6 млн упаковок антидепрессантов на общую сумму 2,9 млрд руб., подсчитала аналитическая компания DSM Group. <…> Сумма, по оценке аналитиков, стала рекордной за последние пять лет», — сообщают «Ведомости» со ссылкой на DSM Group. Как указывает источник, в 2023 году россияне закупили 2,7 млн пачек антидепрессантов на два млрд руб. Таким образом, в денежном значении прирост продаж составил 45% по сравнению с тем же периодом прошлого года, в натуральном — 33%. Данные аналитиков подтверждают участники рынка. Так, в «Аптечной сети 36,6» продажи антидепрессантов за тот же период выросли на 41%, сообщил «Ведомостям» представитель компании. В сети «Аптека 25» показатель увеличился более чем на 15%. Ранее URA.RU сообщало, что для лечения тревожных расстройств пациентам стали назначать антидепрессанты, эффективность которых доказана научно. По этой причине продажи «Корвалола» снизились. Продажу аптечных жидкостей, которые содержат более 30% этилового спирта, включая «Корвалол» и «Валокордин», предложили снизить. Их можно будет покупать в определенные часы. «Корвалол» не рекомендуется участникам дорожного движения, а часто назначаемый специалистами «Глицин» показан лишь для снижения эмоционального и психического напряжения, но бесполезен при депрессиях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России зафиксировали рост продаж антидепрессантов в розничной сети. С начала 2024 года в российских аптеках было продано 3,6 млн упаковок антидепрессантов на общую сумму 2,9 млрд рублей, сообщает маркетинговое агентства DSM Group. Эта сумма стала рекордной за последние пять лет. Прирост продаж по сравнению с тем же периодом 2023 года составил 45%. «В российских аптеках за первые 11 недель 2024 г. было продано 3,6 млн упаковок антидепрессантов на общую сумму 2,9 млрд руб., подсчитала аналитическая компания DSM Group. <…> Сумма, по оценке аналитиков, стала рекордной за последние пять лет», — сообщают «Ведомости» со ссылкой на DSM Group. Как указывает источник, в 2023 году россияне закупили 2,7 млн пачек антидепрессантов на два млрд руб. Таким образом, в денежном значении прирост продаж составил 45% по сравнению с тем же периодом прошлого года, в натуральном — 33%. Данные аналитиков подтверждают участники рынка. Так, в «Аптечной сети 36,6» продажи антидепрессантов за тот же период выросли на 41%, сообщил «Ведомостям» представитель компании. В сети «Аптека 25» показатель увеличился более чем на 15%. Ранее URA.RU сообщало, что для лечения тревожных расстройств пациентам стали назначать антидепрессанты, эффективность которых доказана научно. По этой причине продажи «Корвалола» снизились. Продажу аптечных жидкостей, которые содержат более 30% этилового спирта, включая «Корвалол» и «Валокордин», предложили снизить. Их можно будет покупать в определенные часы. «Корвалол» не рекомендуется участникам дорожного движения, а часто назначаемый специалистами «Глицин» показан лишь для снижения эмоционального и психического напряжения, но бесполезен при депрессиях.