Напавшему на губернатора Чибиса выдвинули обвинение

Напавшего на губернатора Чибиса обвинили в покушении на убийство

05 апреля 2024 в 10:32 Размер текста - 17 +

Расследование покушения продолжается под надзором прокуратуры Мурманской области Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Губернатора Мурманской области ранили ножом Мужчину, который напал на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, обвинили в покушении на убийство. Об этом рассказали в региональной прокуратуре. «Прокуратурой области признано законным и обоснованным возбуждение в отношении жителя г. Апатиты уголовного дела предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности», — говорится в сообщении прокуратуры. Там добавили, что 42-летний житель города Апатиты подождал, когда губернатор закончит прием граждан, и нанес ему удар ножом в живот. После совершения преступления мужчина пытался скрыться, но был задержан сотрудниками Росгвардии. За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Расследование уголовного дела продолжается под надзором прокуратуры области, заключили в сообщении. Инцидент произошел 4 апреля в ДК «Строитель» в Апатитах Мурманской области. Мужчина напал на губернатора Чибиса с ножом после встречи с жителями. Чибис был прооперирован и находится в реанимации в тяжелом состоянии. Мужчина, подозреваемый в покушении на убийство, был задержан и допрошен. Он объяснил, что совершил нападение из-за неприязни к губернатору. Сотрудники СК и полиции проводят обыски в квартире нападавшего в Санкт-Петербурге, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мужчину, который напал на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, обвинили в покушении на убийство. Об этом рассказали в региональной прокуратуре. «Прокуратурой области признано законным и обоснованным возбуждение в отношении жителя г. Апатиты уголовного дела предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности», — говорится в сообщении прокуратуры. Там добавили, что 42-летний житель города Апатиты подождал, когда губернатор закончит прием граждан, и нанес ему удар ножом в живот. После совершения преступления мужчина пытался скрыться, но был задержан сотрудниками Росгвардии. За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Расследование уголовного дела продолжается под надзором прокуратуры области, заключили в сообщении. Инцидент произошел 4 апреля в ДК «Строитель» в Апатитах Мурманской области. Мужчина напал на губернатора Чибиса с ножом после встречи с жителями. Чибис был прооперирован и находится в реанимации в тяжелом состоянии. Мужчина, подозреваемый в покушении на убийство, был задержан и допрошен. Он объяснил, что совершил нападение из-за неприязни к губернатору. Сотрудники СК и полиции проводят обыски в квартире нападавшего в Санкт-Петербурге, передает «Национальная служба новостей».