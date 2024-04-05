Напавшему на губернатора Чибиса выдвинули обвинение

Напавшего на губернатора Чибиса обвинили в покушении на убийство
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Расследование покушения продолжается под надзором прокуратуры Мурманской области Фото:
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Губернатора Мурманской области ранили ножом

Мужчину, который напал на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, обвинили в покушении на убийство. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

«Прокуратурой области признано законным и обоснованным возбуждение в отношении жителя г. Апатиты уголовного дела предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности», — говорится в сообщении прокуратуры. Там добавили, что 42-летний житель города Апатиты подождал, когда губернатор закончит прием граждан, и нанес ему удар ножом в живот.

После совершения преступления мужчина пытался скрыться, но был задержан сотрудниками Росгвардии. За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Расследование уголовного дела продолжается под надзором прокуратуры области, заключили в сообщении.

Инцидент произошел 4 апреля в ДК «Строитель» в Апатитах Мурманской области. Мужчина напал на губернатора Чибиса с ножом после встречи с жителями. Чибис был прооперирован и находится в реанимации в тяжелом состоянии. Мужчина, подозреваемый в покушении на убийство, был задержан и допрошен. Он объяснил, что совершил нападение из-за неприязни к губернатору. Сотрудники СК и полиции проводят обыски в квартире нападавшего в Санкт-Петербурге, передает «Национальная служба новостей».

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Мужчину, который напал на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, обвинили в покушении на убийство. Об этом рассказали в региональной прокуратуре. «Прокуратурой области признано законным и обоснованным возбуждение в отношении жителя г. Апатиты уголовного дела предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности», — говорится в сообщении прокуратуры. Там добавили, что 42-летний житель города Апатиты подождал, когда губернатор закончит прием граждан, и нанес ему удар ножом в живот. После совершения преступления мужчина пытался скрыться, но был задержан сотрудниками Росгвардии. За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Расследование уголовного дела продолжается под надзором прокуратуры области, заключили в сообщении. Инцидент произошел 4 апреля в ДК «Строитель» в Апатитах Мурманской области. Мужчина напал на губернатора Чибиса с ножом после встречи с жителями. Чибис был прооперирован и находится в реанимации в тяжелом состоянии. Мужчина, подозреваемый в покушении на убийство, был задержан и допрошен. Он объяснил, что совершил нападение из-за неприязни к губернатору. Сотрудники СК и полиции проводят обыски в квартире нападавшего в Санкт-Петербурге, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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