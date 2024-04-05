Ермак: ВСУ потеряют контроль над Харьковом в конце весны

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, ермак андрей,  stock
ВС РФ двинутся на Харьков в конце весны, уверен Андрей Ермак Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВСУ могут потерять контроль над Харьковом в ближайшее время. Глава офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак заявил, что российские войска планируют начать активные действия в направлении Харькова в конце весны или начале лета.

«Российские войска начнут движение на Харьков в конце мая-начале июня», — передает слова Ермака Politico. Он добавил, что этот город считается наиболее вероятной целью для российских вооруженных сил. Политик подчеркнул, что ВСУ должны быть готовы к любому развитию событий.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент публикации комментариев не поступило.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук сообщил, что ВС РФ уже активно действуют на купянском направлении и приближаются к пригородам Харькова. Началась активная фаза боев за территорию города, при этом российские силы наносят авиаудары по объектам критической инфраструктуры ВСУ. Экс-разведчик американской армии Скотт Риттер предсказал скорую потерю контроля ВСУ над Харьковом из-за отсутствия систем противовоздушной обороны.

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ВСУ могут потерять контроль над Харьковом в ближайшее время. Глава офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак заявил, что российские войска планируют начать активные действия в направлении Харькова в конце весны или начале лета. «Российские войска начнут движение на Харьков в конце мая-начале июня», — передает слова Ермака Politico. Он добавил, что этот город считается наиболее вероятной целью для российских вооруженных сил. Политик подчеркнул, что ВСУ должны быть готовы к любому развитию событий. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент публикации комментариев не поступило. Военный эксперт Анатолий Матвийчук сообщил, что ВС РФ уже активно действуют на купянском направлении и приближаются к пригородам Харькова. Началась активная фаза боев за территорию города, при этом российские силы наносят авиаудары по объектам критической инфраструктуры ВСУ. Экс-разведчик американской армии Скотт Риттер предсказал скорую потерю контроля ВСУ над Харьковом из-за отсутствия систем противовоздушной обороны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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