Ермак: ВСУ потеряют контроль над Харьковом в конце весны

05 апреля 2024 в 12:10 Размер текста - 17 +

ВС РФ двинутся на Харьков в конце весны, уверен Андрей Ермак Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ могут потерять контроль над Харьковом в ближайшее время. Глава офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак заявил, что российские войска планируют начать активные действия в направлении Харькова в конце весны или начале лета. «Российские войска начнут движение на Харьков в конце мая-начале июня», — передает слова Ермака Politico. Он добавил, что этот город считается наиболее вероятной целью для российских вооруженных сил. Политик подчеркнул, что ВСУ должны быть готовы к любому развитию событий. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент публикации комментариев не поступило. Военный эксперт Анатолий Матвийчук сообщил, что ВС РФ уже активно действуют на купянском направлении и приближаются к пригородам Харькова. Началась активная фаза боев за территорию города, при этом российские силы наносят авиаудары по объектам критической инфраструктуры ВСУ. Экс-разведчик американской армии Скотт Риттер предсказал скорую потерю контроля ВСУ над Харьковом из-за отсутствия систем противовоздушной обороны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВСУ могут потерять контроль над Харьковом в ближайшее время. Глава офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак заявил, что российские войска планируют начать активные действия в направлении Харькова в конце весны или начале лета. «Российские войска начнут движение на Харьков в конце мая-начале июня», — передает слова Ермака Politico. Он добавил, что этот город считается наиболее вероятной целью для российских вооруженных сил. Политик подчеркнул, что ВСУ должны быть готовы к любому развитию событий. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент публикации комментариев не поступило. Военный эксперт Анатолий Матвийчук сообщил, что ВС РФ уже активно действуют на купянском направлении и приближаются к пригородам Харькова. Началась активная фаза боев за территорию города, при этом российские силы наносят авиаудары по объектам критической инфраструктуры ВСУ. Экс-разведчик американской армии Скотт Риттер предсказал скорую потерю контроля ВСУ над Харьковом из-за отсутствия систем противовоздушной обороны.