Чиновников курганского правительства беспокоит новый руководитель. Инсайд

В аппарате губернатора Курганской области волнение из-за нового начальника
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Заседание областной думы. Курган, депутат, чиновники
Сотрудники правительства Курганской области не понимают управленческие методы нового начальника Фото:

Сотрудники аппарата правительства Курганской области испытывают беспокойство в связи с прибытием нового замруководителя аппарата губернатора Всеволода Савина. Подчиненные не понимают манеру управления чиновника, который якобы предпочитает коммуникацию через мессенджеры и не принимает наставления от местных специалистов. Об этом URA.RU сообщают источники, связанные с областным правительством.

«Новый руководитель Всеволод Савин имеет дипломы престижных московских вузов МГИМО и ВАВТ, и предпочитает самостоятельно ориентироваться в рабочих процессах, не принимая советов подчиненных. Также он общается и дает поручения преимущественно через мессенджеры. Сотрудники пока не могут адаптироваться к прогрессивному начальнику», — сообщают источники. Отмечается, что ранее он работал в ФАС России на должности замначальника правового отдела управления контроля иностранных инвестиций.

По данным инсайдеров, Савин находится на должности замруководителя аппарата губернатора уже два месяца. Предполагается, что работать в регион его мог пригласить действующий первый замгубернатора, руководитель аппарата губернатора Андрей Алексеев.

В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало, что Алексеев занял пост с приставкой «исполняющий обязанности» 7 декабря, после отставки экс-первого замгубернатора Оксаны Куташи. Позже он избавился от приставки и. о. и стал первым заместителем губернатора Курганской области. Ранее Алексеев работал в Москве в представительстве региона при правительстве РФ.

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Сотрудники аппарата правительства Курганской области испытывают беспокойство в связи с прибытием нового замруководителя аппарата губернатора Всеволода Савина. Подчиненные не понимают манеру управления чиновника, который якобы предпочитает коммуникацию через мессенджеры и не принимает наставления от местных специалистов. Об этом URA.RU сообщают источники, связанные с областным правительством. «Новый руководитель Всеволод Савин имеет дипломы престижных московских вузов МГИМО и ВАВТ, и предпочитает самостоятельно ориентироваться в рабочих процессах, не принимая советов подчиненных. Также он общается и дает поручения преимущественно через мессенджеры. Сотрудники пока не могут адаптироваться к прогрессивному начальнику», — сообщают источники. Отмечается, что ранее он работал в ФАС России на должности замначальника правового отдела управления контроля иностранных инвестиций. По данным инсайдеров, Савин находится на должности замруководителя аппарата губернатора уже два месяца. Предполагается, что работать в регион его мог пригласить действующий первый замгубернатора, руководитель аппарата губернатора Андрей Алексеев. В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало, что Алексеев занял пост с приставкой «исполняющий обязанности» 7 декабря, после отставки экс-первого замгубернатора Оксаны Куташи. Позже он избавился от приставки и. о. и стал первым заместителем губернатора Курганской области. Ранее Алексеев работал в Москве в представительстве региона при правительстве РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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