Бойцы спецназа поблагодарили губернатора ЯНАО Артюхова за спецтехнику на СВО. Видео

Губернатор ЯНАО Артюхов передал спецназовцам 56 ОБСН квадроцикл

05 апреля 2024 в 15:36 Размер текста - 17 +

На квадроцикле будут эвакуировать раненых и подвозить боеприпасы Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Спецназовцы 56-го отдельного батальона специального назначения, находящиеся в зоне проведения специальной военной операции, передали на видео благодарность губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову за предоставленный квадроцикл. Видеоролик с бойцами опубликован в Telegram. «Хотим выразить огромную благодарность губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову за предоставленный квадроцикл», — говорится на видео в telegram-канале «Мой Салехард». Спецназовцы подчеркнули, что техника им необходима для эвакуации раненых бойцов с поля боя и подвоза боеприпасов. Ранее URA.RU сообщало о волонтерах фонда «Мы с Ямала», которые передали груз бойцам на СВО. Квадрокоптеры, противодронные ружья, тепловизоры и приборы ночного видения получили военнослужащие батальонов «Кедр», «Ямал» и «Росомаха». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спецназовцы 56-го отдельного батальона специального назначения, находящиеся в зоне проведения специальной военной операции, передали на видео благодарность губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову за предоставленный квадроцикл. Видеоролик с бойцами опубликован в Telegram. «Хотим выразить огромную благодарность губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову за предоставленный квадроцикл», — говорится на видео в telegram-канале «Мой Салехард». Спецназовцы подчеркнули, что техника им необходима для эвакуации раненых бойцов с поля боя и подвоза боеприпасов. Ранее URA.RU сообщало о волонтерах фонда «Мы с Ямала», которые передали груз бойцам на СВО. Квадрокоптеры, противодронные ружья, тепловизоры и приборы ночного видения получили военнослужащие батальонов «Кедр», «Ямал» и «Росомаха».