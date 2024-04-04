Спецназовцы 56-го отдельного батальона специального назначения, находящиеся в зоне проведения специальной военной операции, передали на видео благодарность губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову за предоставленный квадроцикл. Видеоролик с бойцами опубликован в Telegram.
«Хотим выразить огромную благодарность губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову за предоставленный квадроцикл», — говорится на видео в telegram-канале «Мой Салехард». Спецназовцы подчеркнули, что техника им необходима для эвакуации раненых бойцов с поля боя и подвоза боеприпасов.
Ранее URA.RU сообщало о волонтерах фонда «Мы с Ямала», которые передали груз бойцам на СВО. Квадрокоптеры, противодронные ружья, тепловизоры и приборы ночного видения получили военнослужащие батальонов «Кедр», «Ямал» и «Росомаха».
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Спецназовцы 56-го отдельного батальона специального назначения, находящиеся в зоне проведения специальной военной операции, передали на видео благодарность губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову за предоставленный квадроцикл. Видеоролик с бойцами опубликован в Telegram. «Хотим выразить огромную благодарность губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову за предоставленный квадроцикл», — говорится на видео в telegram-канале «Мой Салехард». Спецназовцы подчеркнули, что техника им необходима для эвакуации раненых бойцов с поля боя и подвоза боеприпасов. Ранее URA.RU сообщало о волонтерах фонда «Мы с Ямала», которые передали груз бойцам на СВО. Квадрокоптеры, противодронные ружья, тепловизоры и приборы ночного видения получили военнослужащие батальонов «Кедр», «Ямал» и «Росомаха».