04 апреля 2024

Бойцы спецназа поблагодарили губернатора ЯНАО Артюхова за спецтехнику на СВО. Видео

Губернатор ЯНАО Артюхов передал спецназовцам 56 ОБСН квадроцикл
© Служба новостей «URA.RU»
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мыс Стрелка. Пермь, квадроцикл, активный отдых, квадрик
На квадроцикле будут эвакуировать раненых и подвозить боеприпасы Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Спецназовцы 56-го отдельного батальона специального назначения, находящиеся в зоне проведения специальной военной операции, передали на видео благодарность губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову за предоставленный квадроцикл. Видеоролик с бойцами опубликован в Telegram.

«Хотим выразить огромную благодарность губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову за предоставленный квадроцикл», — говорится на видео в telegram-канале «Мой Салехард». Спецназовцы подчеркнули, что техника им необходима для эвакуации раненых бойцов с поля боя и подвоза боеприпасов.

Ранее URA.RU сообщало о волонтерах фонда «Мы с Ямала», которые передали груз бойцам на СВО. Квадрокоптеры, противодронные ружья, тепловизоры и приборы ночного видения получили военнослужащие батальонов «Кедр», «Ямал» и «Росомаха».

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Спецназовцы 56-го отдельного батальона специального назначения, находящиеся в зоне проведения специальной военной операции, передали на видео благодарность губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову за предоставленный квадроцикл. Видеоролик с бойцами опубликован в Telegram. «Хотим выразить огромную благодарность губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову за предоставленный квадроцикл», — говорится на видео в telegram-канале «Мой Салехард». Спецназовцы подчеркнули, что техника им необходима для эвакуации раненых бойцов с поля боя и подвоза боеприпасов. Ранее URA.RU сообщало о волонтерах фонда «Мы с Ямала», которые передали груз бойцам на СВО. Квадрокоптеры, противодронные ружья, тепловизоры и приборы ночного видения получили военнослужащие батальонов «Кедр», «Ямал» и «Росомаха».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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