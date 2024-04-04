Ямальцы передали землякам на СВО необходимое оборудование

Волонтеры фонда «Мы с Ямала» передали на СВО квадрокоптеры и антидроновые ружья

Груз доставили бойцам из батальонов «Ямал», «Кедр» и «Росомаха» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Волонтеры благотворительного фонда «Мы с Ямала» доставили в зону специальной военной операции запчасти, квадрокоптеры и необходимое для бойцов оборудование. Об этом рассказал мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов.

«В батальоны „Ямал“ и „Кедр“ переданы комплекты автозапчастей, в „Росомаху“ — квадрокоптеры и противодронное ружье. В 205 Казачью бригаду, Десантно-штурмовой полк и другие войсковые части: комплектующие для беспилотников, рации, квадрокоптеры, тепловизоры, ретрансляторы, очки ночного видения и многое другое оборудование, необходимое для выполнения боевых задач», — сообщил в своем telegram-канале Воронов.

Ранее URA.RU рассказывало, что ямальцы отправили бойцам на СВО две фуры с оленьими шкурами. Ими можно утеплить спальники в походных условиях и даже сделать стельки для армейской обуви.