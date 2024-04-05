Белоруссия хочет приостановить действие Договора об обычных вооруженных силах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт сток pickupimage. miliman. Екатеринбург, армия, военные, нато, nato, солдат, американская армия
Белоруссия намерена выйти из ДОВСЕ, отметил Александр Лукашенко Фото:

Белоруссия хочет приостановить действие Договора об обычных вооруженных силах (ДОВСЕ). Президент республики Александр Лукашенко согласовал соответствующие изменения в палату представителей.

«Лукашенко согласовал внесение в палату представителей законопроекта о приостановлении действия ДОВСЕ», — сообщает telegram-канал «Белта». Отмечается, что такие действия не означают полный выход из ДОВСЕ.

ДОВСЕ был подписан в 1990 году. Он был нужен для соблюдения баланса сил между НАТО и ОВД, в которую входили СССР, Польша, Венгрия, Румыния, Болгария и Чехословакия. Главный пункт договора — сокращение количества военной техники.

Россия вышла из ДОВСЕ 7 ноября 2023 года. В МИД РФ отметили, что государство пошло на такой шаг из-за деструктивной позиции США и их союзников.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Белоруссия хочет приостановить действие Договора об обычных вооруженных силах (ДОВСЕ). Президент республики Александр Лукашенко согласовал соответствующие изменения в палату представителей. «Лукашенко согласовал внесение в палату представителей законопроекта о приостановлении действия ДОВСЕ», — сообщает telegram-канал «Белта». Отмечается, что такие действия не означают полный выход из ДОВСЕ. ДОВСЕ был подписан в 1990 году. Он был нужен для соблюдения баланса сил между НАТО и ОВД, в которую входили СССР, Польша, Венгрия, Румыния, Болгария и Чехословакия. Главный пункт договора — сокращение количества военной техники. Россия вышла из ДОВСЕ 7 ноября 2023 года. В МИД РФ отметили, что государство пошло на такой шаг из-за деструктивной позиции США и их союзников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...