Белоруссия хочет приостановить действие Договора об обычных вооруженных силах (ДОВСЕ). Президент республики Александр Лукашенко согласовал соответствующие изменения в палату представителей.
«Лукашенко согласовал внесение в палату представителей законопроекта о приостановлении действия ДОВСЕ», — сообщает telegram-канал «Белта». Отмечается, что такие действия не означают полный выход из ДОВСЕ.
ДОВСЕ был подписан в 1990 году. Он был нужен для соблюдения баланса сил между НАТО и ОВД, в которую входили СССР, Польша, Венгрия, Румыния, Болгария и Чехословакия. Главный пункт договора — сокращение количества военной техники.
Россия вышла из ДОВСЕ 7 ноября 2023 года. В МИД РФ отметили, что государство пошло на такой шаг из-за деструктивной позиции США и их союзников.
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